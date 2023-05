Galliani in agguato per il colpo gratis: derby con Milan e Inter | CM.IT

Il Monza sfida Milan e Inter sul mercato: Adriano Galliani tenta lo sgambetto alle due milanesi

Ampie valutazioni in casa Milan sul mercato in vista della prossima stagione. Pioli cerca essenzialmente una punta d’area di rigore, ma inevitabilmente arriveranno nuove frecce anche sugli esterni offensivi per lo scacchiere del tecnico parmense.

Origi e Rebic sono in uscita e in attesa dell’ufficialità del rinnovo di Leao, Maldini e Massara sono al lavoro per rimpolpare la trequarti rossonera dove resta in sospeso la questione Brahim Diaz. La dirigenza di Via Aldo Rossi è pronta a sfruttare le occasioni che si presenteranno nelle prossime settimane e una di queste potrebbe essere Stephan El Shaarawy, in scadenza contrattuale a fine giugno con la Roma. Il classe ‘92 piace per la sua duttilità e per lui si tratterebbe di un ritorno a Milano dopo la parentesi in rossonero tra il 2011 e il 2015. Il giocatore è finito nel mirino di diverse società anche fuori dall’Italia, Inter compresa per un derby tutto meneghino.

Monza, Galliani prova lo sgambetto a Milan e Inter per El Shaarawy

Ma non solo le due milanesi su El Shaarawy. Anche nella vicina Monza, Adriano Galliani sta facendo più di un pensierino al jolly di Mourinho.

Il Ceo brianzolo già la scorsa estate aveva sondato la disponibilità del numero 92 a sbarcare in Brianza, senza poi affondare il colpo vista la volontà del giocatore e della Roma di non separarsi. Galliani – come raccolto da Calciomercato.it – rimane comunque attento agli scenari su El Shaarawy e pronto eventualmente a ritornare sotto se effettivamente il 30enne laterale non dovesse continua il matrimonio con il sodalizio giallorosso. Occhio quindi agli sviluppi che arriveranno nelle prossime settimane dalla Capitale, con la Roma che al momento non si è fatta avanti concretamente con un’offerta sul tavolo per il prolungamento dell’ex Genoa. El Shaarawy aspetta una possibile chiamata dal GM giallorosso Pinto, ma intanto apre alle proposte che arriveranno dalla Serie A e dall’estero. E tra queste potrebbe esserci anche una chiamata da Monza, con Galliani pronto al doppio derby con Milan e Inter.