La Juve e la clausola di Barco: ecco come stanno le cose | CM.IT

La Juventus è interessata a Valentin Barco, che si sta mettendo in luce nel Mondiale Under 20: le ultime di Calciomercato.it sulla clausola

In questi giorni sta andando in scena una delle kermesse più affascinanti del calcio giovanile: il Mondiale Under 20. Uno stralcio sul calcio che verrà, sui campioni del domani e anticipo di futuro. Tutti i grandi club osservano con attenzione i talenti che si mettono in mostra, compresa la Juventus.

I bianconeri hanno già in mano uno dei protagonisti del Mondiale Under 20, con Matias Soulé che ricorda ad ogni tocco di palla di essere tra i migliori talenti sulla scena internazionale. Gli scout della ‘Vecchia Signora’, però, hanno messo nel mirino un altro giocatore dell’Albiceleste: si tratta di Valentin Barco, 18enne di proprietà del Boca Juniors che di professione fa il dominatore della corsia mancina del campo. Ecco fin dove sono disposti a spingersi i bianconeri.

Valentin Barco piace alla Juventus, ma nessun contatto in corso | CM.IT

Per un argentino che si allontana dalla Continassa, un altro potrebbe approdare. Il futuro di Angel Di Maria appare sempre più lontano da Torino, come vi abbiamo raccontato ncelle ultime settimane su Calciomercato.it. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, poi, l’interesse dei bianconeri per Valentin Barco è concreto e reale, ma per quanto riguarda il pagamento della clausola rescissoria non ci sono novità di rilievo o passi in avanti.

Ricordiamo che l’esterno argentino ha rinnovato da poco con il Boca fino al 2024, inserendo nel contratto una clausola da poco più di 9 milioni di euro. Quella di Valentin Barco è una pista da tenere in grande considerazione per i bianconeri, ma è un viaggio che non è ancora decollato.