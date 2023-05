Colpo argentino per la Juve: i bianconeri pagano la clausola

Il club italiano sulle tracce del terzino che si sta mettendo in mostra con la maglia del Boca Juniors

In Sudamerica non hanno dubbi: la Juventus sarebbe pronta a pagare la clausola rescissoria per portare a Torino il terzino.

Secondo quanto riportato da ‘ESPN Futbol Argentina’, i bianconeri, infatti, starebbero pensando di versare nelle casse del Boca Juniors i dieci milioni di dollari (9,32 milioni di euro) della clausola per acquistare Valentin Barco. Il club italiano avrebbe già parlato con l’entourage del calciatore e a giorni potrebbero esserci dei contatti con gli argentini.

Calciomercato Juventus, ecco Valentin Barco

Valentin Basco è un terzino mancino classe 2004, che in stagione ha giocato sei partite, quattro in Superliga e due in Coppa Libertadores. E’ arrivato anche un assisto nel match vinto contro il Pereira.

Non è la prima volta che ai bianconeri viene accostato il calciatore. La Juventus in estate è pronta a vivere una vera e propria rivoluzione e a ripartire dai tanti giovani che ci sono già in rosa.

Se Barco dovesse davvero arrivare a Torino rischia seriamente, però, di non trovare due suoi connazionali illustri. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, la Juventus e Angel Di Maria sono, infatti, sempre più lontani. E’ davvero sempre più difficile immaginare l’ex Psg ancora in bianconero, anche se una decisione definitiva non è arrivata. Discorso analogo per Leandro Paredes, che ha deluso ampiamente le aspettative ed è pronto a far ritorno in Francia, sotto la Torre Eiffel, in attesa di una nuova offerta.