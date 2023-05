Koulibaly tra Napoli e Juventus: lo sgarro agli azzurri arriva così

Koulibaly vuole lasciare già il Chelsea, dopo appena un anno: Napoli e Juventus le principali destinazioni per il ritorno in Italia.

La stagione di Koulibaly è stata a dir poco deludente. Il suo approdo al Chelsea non ha fruttato i risultati sperati. La squadra, nonostante non abbia preso tantissimi gol, ha segnato poco e perso tanto in campionato, a tal punto da arrivare nella zona destra della classifica di Premier League.

L’ex Napoli avrebbe nostalgia dell’Italia e, considerando che il Chelsea cambierà presto allenatore per la prossima stagione, Koulibaly spingerebbe per un ritorno in azzurro. Tuttavia, l’operazione è davvero complessa. E la Juventus osserva la situazione a distanza: già in passato è stata vicina all’acquisto del centrale 1991.

Juventus su Koulibaly, Allegri lo vuole: gli ostacoli

“Una maglia che non potevo indossare, per fede e per rispetto” disse Koulibaly in riferimento al mancato approdo alla Juventus. Ma le cose, si sa, possono cambiare. Specialmente quando non si è contenti del proprio rendimento. E data l’età e la possibilità di continuare a giocare ad altissimi livelli, Kalidou potrebbe spingere per un ritorno in Serie A, sponda bianconera.

D’altronde, Allegri l’ha sempre cercato e ne apprezza le sue qualità. La Juve ha bisogno di rinforzare il proprio reparto difensivo e deve pensare anche al futuro: la stagione 2023-24 sarà l’ultima di Leonardo Bonucci prima del ritiro. Ci sono però degli ostacoli importanti da superare.

Innanzitutto, la Juventus acquisterebbe le prestazioni di Koulibaly solo con un prestito secco, senza obbligo di riscatto. Oltretutto, il difensore deve abbassarsi lo stipendio che attualmente percepisce al Chelsea. Dieci milioni di euro sono troppi, dovrà ridurlo almeno a 7 milioni per convincere la dirigenza bianconera a fare questo sforzo economico. E ancora, tutto potrebbe dipendere dall’Europa. Una Juventus senza coppe ridimensionerebbe i progetti dirigenziali e lo stesso Koulibaly potrebbe essere riluttante ad accettare un anno senza Champions o Europa League.

Napoli-Koulibaly, operazione difficile: serve l’aiuto del Chelsea

Come detto in precedenza, il senegalese starebbe spingendo per tornare a Napoli, dove ha lasciato il cuore e amici. Stando a quanto conferma il Mattino, Koulibaly è scontento della sua annata a Londra e vorrebbe tornare indietro nelle sue scelte.

Convincere De Laurentiis a riportarlo non sarà semplice. I rapporti sono buoni, sia con la dirigenza che con l’ambiente. Ma il vero problema da risolvere è la questione legata allo stipendio, proprio come alla Juve. Koulibaly dovrà abbassarsi di molto il suo salario e non può pensare di chiedere al club azzurro 6 o 7 milioni di euro a stagione. Dunque, servirebbe che il Chelsea partecipasse a pagare parte dello stipendio del senegalese. E chiaramente, tutto dovrebbe combaciare con l’eventuale partenza di Kim MinJae. Se il sudcoreano dovesse restare, De Laurentiis non aprirebbe i discorsi per un ritorno di KK al Maradona.