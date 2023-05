Bonucci annuncia il ritiro: la data è UFFICIALE

Leonardo Bonucci ha annunciato quando avverrà il suo ritiro dal calcio giocato: dopo le parole di Allegri, è arrivata l’intervista al capitano della Juve

Qualche giorno fa è diventato un tema il futuro di Leonardo Bonucci. Il capitano della Juventus è incappato nell’ennesimo infortunio dei suoi ultimi mesi e ha chiuso in anticipo la sua stagione dal momento che dovrà stare fermo almeno 20 giorni.

Ad Allegri era stato chiesto proprio di lui e il tecnico ha risposto che si trattava di una decisione solamente del calciatore. Una scelta che, a quanto pare, è arrivata ed è stato lo stesso Bonucci a comunicarla. Anche se un po’ in sordina e all’interno di uno speciale lunghissimo da parte della Juventus, che ha pubblicato su Youtube un’intervista addirittura in tre parti. L’occasione è stata ovviamente la presenza numero 500 di Bonucci, celebrata prima del match con la Cremonese. Nella parte terza, al difensore è stato chiesto di raccontare la BBC e l’amicizia con Chiellini, Barzagli e Buffon: “Quando il prossimo anno smetterò di giocare si chiuderà un’era di difesa, di modo di interpretare la difesa all’italiana”. La tocca così Bonucci, dando la notizia tra le righe.

“Per me è un motivo di orgoglio essere tra i grandi, speriamo che tanti dei difensori che cresceranno, come noi abbiamo avuto i nostri idoli da Baresi a Cannavaro, tanti giovani prenderanno noi quattro come idoli. E questo vuol dire aver lasciato tanto al calcio e non è mai scontato”, aggiunge Bonucci.