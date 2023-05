Koulibaly alla Juve, clamoroso: la scelta è già stata fatta

Koulibaly torna in Serie A, la scelta è già stata fatta: clamoroso il tradimento al Napoli, è tutto deciso

A volte ritornano. La Serie A sarà anche un campionato di passaggio, il trampolino da cui spiccare il volo, magari verso la ricca Premier e l’affascinante Liga, ma lascia il ‘segno’ in chi la frequenta, soprattutto quando nel nuovo campionato le cose non vanno nel verso giusto.

E’ una storia che si ripete con tanti giocatori che a distanza di qualche anno dall’addio all’Italia, pensano ad un ritorno. E’ successo, ad esempio, con Romelu Lukaku. Il belga ha lasciato l’Inter per fare ritorno al Chelsea, ma dopo neanche qualche mese aveva già voglia di vestire nuovamente la maglia nerazzurra. Un desiderio che la scorsa estate è stato soddisfatto con il prestito dai Blues.

Certo, le cose non sono andate come si immaginava, con l’attaccante che ha faticato non poco, tra infortuni e errori sotto porta, ma è ancora in tempo per prendersi la scena in questo intenso finale di stagione che aspetta la squadra di Inzaghi. A seguire l’esempio di Lukaku potrebbero essere altri calciatori: da Koulibaly a Morata, passando per Kessie, tanti ex sono in odore di ritorno e sembra che la scelta sia già stata fatta.

Calciomercato Juventus, riecco Koulibaly: il sondaggio

Proprio visti gli accostamenti con alcuni club di Serie A di calciatori che hanno già calcato i terreni di gioco del nostro campionato, Calciomercato.it ha voluto realizzare un sondaggio sul proprio account Twitter.

“Nostalgia della Serie A, per qualcuno le porte del nostro campionato potrebbero riaprirsi, ma con un altra maglia: quale giocatore farebbe più comodo?” la domanda fatta ai nostri utenti.

📊MOMENTO SONDAGGIO 🇮🇹Nostalgia della #SerieA, per qualcuno le porte del nostro campionato potrebbero riaprirsi, ma con un altra maglia: quale giocatore farebbe più comodo❓ ⚡️VOTA, COMMENTA e RT — calciomercato.it (@calciomercatoit) May 2, 2023

Le risposte sono state un vero plebiscito per Koulibaly alla Juventus, votato dal 37,5% dei votanti. Morata al Milan si ferma al 27,1%, mentre Kessie all’Inter non va oltre il 18,8%. A chiudere i conti Tomiyasu (ex Bologna) alla Roma con il 16,7% di preferenze. Una scelta netta quindi con il difensore senegalese già accostato in passato alla Juventus e ora in uscita dal Chelsea dopo una stagione non felicissima.