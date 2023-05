Kim via dal Napoli: scambio che coinvolge la Juventus

Il Napoli festeggia lo scudetto ma si proietta anche al futuro: Kim può partire, l’affare beffa anche la Juventus

E’ ancora festa a Napoli. Continuano la celebrazioni per il terzo scudetto, conquistato ufficialmente alla ‘Dacia Arena’ giovedì scorso.

La festa continuerà ancora per settimane, almeno fino al 4 giugno, data dell’ultima giornata di campionato con capitan Di Lorenzo chiamato ad alzare al cielo la coppa davanti ai propri tifosi. Le ultime quattro partite hanno però poco da dire per gli azzurri che sono già proiettati al futuro. Ci sono da sciogliere i dubbi su Giuntoli e Spalletti, con incontri programmati nelle prossime settimane che chiariranno se il Napoli ripartirà da loro o da una rivoluzione totale, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi.

Ma anche su alcuni dei big dei partenopei ci sono i dubbi. Osimhen è ambito dai club più ricchi d’Europa, Kvaratskhelia è un nome segnato in rosso sui taccuini di alcune potenze del Vecchio Continente, ma non solo loro. Anche Kim Min Jae ha tanti estimatori, come raccontato dalla nostra redazione. Un interesse agevolato anche dalla clausola che consente al coreano di dire addio al Napoli senza intavolare una trattativa.

Calciomercato Napoli, la cessione di Kim ‘beffa’ la Juventus

Il difensore ex Fenerbahce piace molto in Premier League, dove si profila un derby di Manchester per prelevarlo dal Napoli.

Lo United è in prima fila con i ‘Red Devils’ che potrebbero pagare tranquillamente la clausola e prendersi Kim. Anche il City però ha messo nel mirino il baluardo della squadra di Spalletti. Guardiola lo reputa il rinforzo giusto per dare maggior solidità alla prossima retroguardia e potrebbe inserire nell’affare anche un calciatore.

Si tratta di Aymeric Laporte, 28 anni, centrale spagnolo che non ha trovato grande spazio quest’anno. L’ex Athletic Bilbao potrebbe essere il sostituto di Kim all’ombra del Vesuvio, lasciando a mani vuote la Juventus. I bianconeri, infatti, sono da tempo sulle sue tracce, dovendo rinforzare una difesa che ha bisogno di volti nuovi. Il Napoli però potrebbe mettere i bastoni tra le ruote alla società piemontese: la cessione di Kim può ‘beffare’ anche la Juventus.