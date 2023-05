Provino al Milan e obiettivo Napoli: il Messi kosovaro in Serie A

Milan e Napoli attenti al mercato straniero: occhi puntati sul Messi kosovaro, pronto ad abbracciare il campionato italiano.

Dopo l’arrivo del Messi georgiano – Kvicha Kvaratskhelia – il Napoli vorrebbe acquistare le prestazioni del Messi kosovaro. Sulle sue tracce anche il Milan, che più di 10 anni fa portò il giovane calciatore a San Siro.

Stiamo parlando di Edon Zhegrova, attaccante classe 1999 nato in Germania da genitori albanesi, che lasciarono i Balcani a causa della Guerra in Kosovo. Quando il bimbo aveva 2 anni, la famiglia si spostò a Pristina e lui ha così scelto di rappresentare la neo-nazionale kosovara, riconosciuta dalla FIFA solo dal 2016.

Quando aveva 13 anni, Edon era già una giovane promessa: partecipò e vinse il Milan Junior Camp in Kosovo nel 2012, che permise a lui ed altri nove bambini di andare allo stadio San Siro di Milano. Cresciuto calcisticamente tra il suo Paese e in Belgio, nel 2017 accettò l’opportunità di giocare al Genk: esordì sostituendo Malinovskyi.

Zhegrova, tra Milan e Napoli: chi è l’attaccante paragonato a Messi

Attualmente, l’esterno classe 1999 gioca nel Lille in Francia. Si è trasferito in Ligue 1 appena l’anno sorso, nella finestra invernale di calciomercato. In precedenza, si era fatto notare ed apprezzare al Basilea, in Svizzera, con il quale ha conquistato una Coppa nazionale.

Zhegrova è un esterno, un’ala destra, che farebbe molto comodo sia al Napoli che al Milan. Entrambe le formazioni cercano rinforzi su quella fascia, per via delle probabili cessioni di Lozano e Messias.

Abile nel puntare e saltare l’avversario, bravo anche nella fase difensiva, Edon non ha un fiuto del gol eccezionale (solo 6 gol in 38 presenze con il Lille), tuttavia è un giocatore molto pericoloso al limite dell’area di rigore e sa mettere i compagni davanti alla porta. Le sue caratteristiche l’hanno portato ad essere paragonato alla Pulce, a tal punto che il suo soprannome è “il Messi kosovaro“.

Quest’anno in campionato ha trovato il gol 3 volte e ha registrato 4 assist in 21 presenze, suddivise in poco più di 1000 minuti. Con la Nazionale, invece, gioca dal 2018 ed è riuscito a realizzare 3 reti in 28 presenze. Zhegrova è un diamante grezzo, che dev’essere certamente valorizzato dal punto di vista prolifico.

Quanto costa Zhegrova

Il suo stipendio al Lille è al di sotto del milione all’anno. Ha un contratto con il club francese fino al 2026 e il suo valore di mercato potrebbe non superare i 15 milioni di euro. Un colpo perfetto per Milan e Napoli, intenti a non spendere molto e rinforzare il proprio reparto offensivo al termine di questa stagione.

In occasione dell’amichevole tra Napoli e Lille disputata durante la sosta per il Mondiale in Qatar, Zhegrova giocò titolare per circa un’ora. E vista l’opportunità di rincontrare il capitano della Nazionale kosovara Rrhamani, i due si sono lasciati immortalare davanti alla statua di Maradona posta all’interno degli spogliatoi dello stadio. Magari, già al termine di quest’estate, Edon potrà tornare al Maradona da protagonista.