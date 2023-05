Lozano ha cambiato idea: bivio Napoli tra operazione e futuro

Fine stagione anticipata per Hirving Lozano, che nel match della festa Scudetto di fronte al proprio pubblico si è infortunato al ginocchio

Il futuro dell’ala messicana dipenderà anche dalla decisione consensuale con il club: operarsi o no, questo è il dilemma. Con un intervento al ginocchio, il giocatore difficilmente si libererà quest’estate.

Poche squadre sarebbero disposte ad acquistare un calciatore in condizioni precarie, con un percorso riabilitativo che richiede tempo e pazienza. Oltretutto, l’operazione svaluterebbe il cartellino dell’azzurro. Dunque, il Napoli e Lozano valutano la possibilità di un percorso riabilitativo senza finire sotto i ferri.

A seguito dello Scudetto, la società partenopea potrebbe approfittare di battere cassa sul messicano, uno dei titolarissimi di Spalletti, nonostante il suo score non sia stato eccezionale: solo quattro gol stagionali. Ma sono da registrare la sua crescita sia in fase difensiva che dal punto di vista caratteriale.

La voglia di cambiare aria, poi lo Scudetto: dentro la crisi di Lozano

E pensare che Chucky a novembre 2021, dopo qualche mese dall’arrivo di mister Spalletti, dichiarava di voler ambire “ad un club più grande”. All’epoca si considerava un calciatore “molto competitivo, con obiettivi chiari” e confessava alla tv messicana Azteca Deportes che gli sarebbe piaciuto “fare un passo avanti” nella propria carriera.

Vicinissimo alla rottura con l’ambiente azzurro per quelle dichiarazioni che non piacquero a nessuno, fino al pianto liberatorio per la conquista dello Scudetto. Lozano ha vissuto mille emozioni nella sua esperienza napoletana. Il gol all’esordio in Serie A contro la Juventus, poi le prestazioni con Gattuso poco convincenti, la voglia di cambiare aria, il ballottaggio continuo con Politano e infine il tricolore. Ora c’è un futuro tutto da scrivere, che dipenderà innanzitutto dall’infortunio, ma anche dalla volontà delle parti.

Il Chucky ora vuole solo il Napoli, ma occhio alla tentazione Premier

Il suo contratto scadrà nel 2024 e per il Napoli è attualmente il più pagato della squadra, al pari di Victor Osimhen: 4,5 milioni di euro a stagione.

E in merito ai suoi prossimi obiettivi e ambizioni, Lozano ha rilasciato una nuova intervista in Messico a TUDN, e ha voluto lanciare un messaggio d’amore verso la maglia azzurra: “Vorrei restare qui davvero a lungo. A Napoli ho scritto la storia, ma ci sono cose che non si possono controllare, che non sono nelle nostre mani. Spero che in questo periodo si possa risolvere tutto per restare qui”.

Dunque, le prospettive del numero 11 azzurro sono cambiate rispetto a qualche anno fa. Il Napoli ha raggiunto una nuova dimensione dopo lo Scudetto: non è più una società di passaggio. Il primo a riconoscerlo è proprio il Chucky Lozano.

Sulle sue tracce, però, ci sono alcuni club di Premier League e, come sottolineato in precedenza, l’ingaggio del messicano è alto, motivo per cui De Laurentiis potrebbe decidere di liberarsene. La cifra di un’eventuale cessione potrebbe essere più bassa di quella per la quale è stato acquistato: 30-35 milioni potrebbero accontentare le richieste della dirigenza partenopea. La domanda è: chi può sborsare così tanti soldi per un attaccante poco prolifico? Ebbene, la Premier ha attenzionato il profilo del Chucky. Arsenal e Newcastle su tutti.

Leonardo Zullo