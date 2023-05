La Serie A sfida il Liverpool, affare da 45 milioni

Le big di Serie A sono pronte a lanciare la sfida al Liverpool per assicurarsi il nuovo talento: costo dell’operazione 45 milioni di euro

In stagione ha collezionato 50 presenze a soli 22 anni: Gonçalo Inacio è diventato ormai un punto fermo dello Sporting CP, ma il suo futuro potrebbe essere lontano da Lisbona.

Con il club portoghese si è ormai conquistato una maglia da titolare, ma le ottime prestazioni collezionate con i biancoverdi gli hanno permesso di esordire con la Nazionale maggiore portoghese, ma anche di attirare l’interesse di grandi club europei. Dal Portogallo infatti sottolineano come il centrale nato ad Almada sia finito nel mirino di società sia inglesi che italiane.

Assalto a Goncalo Inacio, il Liverpool sfida la Serie A

Il classe 2001, sottolinea ‘A Bola’, è infatti seguito con grande attenzione dal Liverpool, ma sulle sue tracce ci sono anche club di Serie A.

Il club inglese è a caccia di colpi dopo una stagione deludente e Klopp punta con insistenza il centrale classe 2001. Dal Portogallo però sottolineano come lo Sporting CP sia intenzionato ad anticipare le mosse delle acquirenti. I lusitani puntano infatti a rinnovare il contratto del difensore, attualmente in scadenza nel 2026, innalzando la clausola rescissoria attualmente in vigore e portandola da 45 a 60 milioni di euro.

Una mossa che complicherebbe i piani dei club italiani. Diverse sono le società che hanno bisogno di un centrale di difesa. Potrebbe pensarci l’Inter, visto l’addio di Skriniar. Per i nerazzurri sembra però complicato sborsare una cifra simile, ma la qualificazione in Champions e un en-plein nella massima competizione europea potrebbe garantire un tesoretto importantissimo al club meneghino. Anche la Juventus, dati i diversi infortuni al centro della difesa, potrebbe andare a caccia del giocatore, ma la mancata partecipazione alle coppe europee complicherebbe tutto. La Roma è a caccia di un centrale mancino, come Inacio, ma i costi sembrano proibitivi per i giallorossi. Diverso potrebbe essere il discorso per il Napoli, soprattutto se dovesse arrivare un assalto a Kim. Il centrale sudcoreano piace a tanti club di Premier. Un suo addio, con conseguente plusvalenza, porterebbe il club azzurro a cercare un sostituto e il portoghese potrebbe essere il nome giusto. Un club che forse potrebbe economicamente provare a raggiungere quella cifra è il Milan, ma rinforzare quel ruolo non è una priorità per i rossoneri viste le lacune in mediana: difficile dunque che una cifra del genere possa essere investita per un centrale.