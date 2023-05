Spalletti e Allegri via, l’intreccio tra Napoli e Juve per la panchina

Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri possono lasciare le panchine di Napoli e Juventus, parte la sfida tra azzurri e bianconeri

Il valzer delle panchine è già iniziato, nonostante il campionato non sia ancora concluso. Gli scenari attorno ai principali protagonisti si stanno delineando e quanto riguarda Napoli e Juventus potrà riservare non poche sorprese.

Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, pur partendo da presupposti diversi, potrebbero avere un destino comune. Il tecnico azzurro è reduce da una annata trionfale, quella che ha riportato lo scudetto a Napoli dopo ben 33 anni; quello bianconero, nel suo secondo ciclo a Torino, ha fin qui deluso. Per entrambi può esserci l’addio. C’è da fare ancora chiarezza, ma si va verso la separazione dagli attuali allenatori. E naturalmente, il destino di Napoli e Juventus, da sempre rivali, può intrecciarsi. A Torino, vorrebbero Giuntoli, l’artefice del ‘miracolo’ partenopeo, e magari penserebbero proprio al tecnico dello scudetto. Ma attenzione a un altro nome che sta diventando caldo, anzi caldissimo.

Napoli, De Laurentiis ha ‘scelto’ il dopo Spalletti: super offerta e Juve spiazzata

La scelta di De Laurentiis sembrerebbe fatta, almeno a giudicare dagli ultimissimi rumours. Il presidente del Napoli avrebbe messo nel mirino con decisione Luis Enrique.

Luis Enrique rappresenterebbe la continuità con il 4-3-3 di Spalletti. E sarebbe il profilo ‘europeo’ ideale, nei piani di De Laurentiis, per puntare alla Champions. Su Luis Enrique, abbiamo raccontato dell’interesse di Tottenham, Chelsea e Atletico Madrid. Il Napoli intenderebbe spazzare via la concorrenza, Juventus compresa, con una super offerta. Stando al ‘Corriere dello Sport’, addirittura un biennale da 10 milioni di euro a stagione. Una cifra che sarebbe abbordabile per le casse del club grazie ai benefici del Decreto Crescita. Ma che la Juventus, dovendo corrispondere una buonuscita ad Allegri, non potrebbe permettersi.