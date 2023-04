Tottenham, Nagelsmann o Luis Enrique: Levy vuole un big ma non può sbagliare | CM.IT

Dopo l’esonero di Conte e Stellini, grande pressione sul presidente del Tottenham che deve fare anche i conti con la rabbia dei tifosi

Il Tottenham è sempre più lontano dalla zona Champions e ora rischia anche l’Europa. Giovedì ha avuto l’occasione per rientrare in corsa per il quarto posto, ma nello scontro diretto col Manchester United la squadra di Mason non è andata oltre il 2-2. Il distacco dai Red Devils resta così di 6 punti, ma con due partite giocate in più rispetto a loro. E nel frattempo Aston Villa, Liverpool e Brighton sono letteralmente alle porte.

Un campionato travagliato, culminato con l’uscita dalla Champions League per mano del Milan e la separazione tutt’altro che serena con Antonio Conte. A guidare gli Spurs è rimasto lo storico vice, Stellini, che però dopo l’1-6 tremendo patito dal Newcastle ha pagato con l’esonero. Per tornare al ‘solito’ Ryan Mason, traghettatore di fiducia per Levy. In tutto questo anche la vicenda Paratici, squalificato anche dalla Fifa che però ieri ha accolto – almeno in parte – il ricorso. L’ex Cfo della Juve può lavorare nel calcio, ma con mansioni ridotte. Soprattutto significa che non potrà rappresentare ufficialmente il Tottenham nelle trattative di mercato. Comprese quelle con il nuovo manager, che Levy sta cercando da qualche settimana.

Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, il patron degli Spurs è a caccia di un nome importante e per questo la preferenza è per uno tra Julian Nagelsmann e Luis Enrique.

Il Tottenham al bivio allenatore: Levy vuole Nagelsmann o Luis Enrique

Dopo Conte, per tornare in Champions e soprattutto costruire un nuovo progetto, il Tottenham punta un top manager anche in grado di infiammare la piazza. I tifosi degli Spurs sono delusi dall’andamento della stagione, dai calciatori e dalla società. Che stavolta non può sbagliare scelta dopo il naufragio quasi immediato del progetto Espirito Santo lo scorso anno.

Per questo Nagelsmann e Luis Enrique sono i nomi principali in questo momento, Levy vuole uno dei due per ripartire. Il presidente dei londinesi sa di avere molte pressioni in questo momento, che la decisione ha importanza enorme per il futuro del club. Per questo sta trattando con due top manager, grandi nomi che possano anche calmare in qualche modo la rabbia dei tifosi. Entrambi sono stati accostati anche al Chelsea, che però – come vi abbiamo raccontato – ha però ormai raggiunto un accordo con Pochettino.