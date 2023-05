DIRETTA | Fiorentina-Inter: le ultime di formazione, una novità per Inzaghi

Fiorentina e Inter in campo questa sera all’Olimpico: in palio la Coppa Italia. Le probabili formazioni e le ultime della finalissima

Simone Inzaghi va a caccia del bis in Coppa Italia dopo il trionfo dello scorso anno ai danni della Juventus.

Stavolta l’Inter nella finale dell’Olimpico incrocerà la Fiorentina, protagonista anche in Conference League dove il prossimo 7 giugno sfiderà il West Ham a Praga. I nerazzurri invece cullano il sogno Champions nella finalissima di Istanbul contro i campioni d’Inghilterra del Manchester City, ma intanto vogliono arricchire la bacheca di Viale della Liberazione con un nuovo trofeo. Inzaghi è uno specialista della Coppa Italia e parte con i favori del pronostico nell’ultimo atto di Roma.

L’unica novità per il tecnico piacentino è l’avvicendamento tra i pali con Handanovic titolare a spese di Onana: per il capitano potrebbe essere l’ultima gara da titolare in nerazzurro. Per il resto tutto confermato con l’esclusione di Lukaku in attacco. Sarà Dzeko ad affiancare Lautaro Martinez, con il bosniaco che ieri durante la rifinitura ha indossato una fasciatura al polpaccio a scopo precauzionale: niente di preoccupante, con l’ex Roma che sarà regolarmente in campo. Oltre al presidente Zhang, con il gruppo per la spedizione capitolina sono presenti anche gli indisponibili Mkhitaryan e Skriniar.

Fronte Fiorentina, Italiano cerca il primo successo in carriera e si affida a Cabral in attacco con Jovic inizialmente in panchina. In mediana Castrovilli è favorito su Mandragora, mentre sulla trequarti spazio a Ikoné, Bonaventura e Nico Gonzalez.

Coppa Italia, Fiorentina-Inter: le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Amrabat, Castrovilli; Ikoné, Bonaventura, Nico Gonzalez; Cabral. Allenatore: Italiano