Niente da fare per Lukaku: l’undici di Inzaghi per la finale

Rifinitura ad Appiano Gentile per l’Inter in vista della finalissima di Coppa Italia contro la Fiorentina

L’Inter prepara la prima finale stagionale sotto il sole di Appiano Gentile: domani l’ultimo atto di Coppa Italia contro la Fiorentina all’Olimpico.

Simone Inzaghi punta al bis dopo la vittoria dello scorso anno contro la Juve e darà spazio a capitan Handanovic tra i pali, con lo sloveno presente in serata insieme al tecnico in conferenza stampa. A Lukaku non basta invece il gol di Napoli, con il centravanti belga che va verso l’esclusione. Nelle prove anti-Fiorentina provato infatti il tandem Lautaro Martinez-Dzeko davanti. Per il resto nessuna novità con Barella, Brozovic e Calhanoglu in mediana mentre Dumfries e Dimarco agiranno sulle corsie esterne.

Inter, le mosse anti-Fiorentina di Inzaghi

In difesa spazio al trio titolare composto da Darmian, Acerbi e Bastoni dopo l’ampio turnover di domenica in campionato.

Clima sereno e goliardico al Suning Centre durante le rifinitura e il torello, con Skriniar che in un campo adiacente ha continuato nel lavoro personalizzato. Lo slovacco spera di essere tra i convocati per la finalissima di Champions League contro il Manchester City. Oltre a Skriniar non sarà della partita domani neanche Mkhitaryan, che ha lavorato in palestra. La squadra di Inzaghi volerà alle 14 da Malpensa direzione Roma.

La probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.