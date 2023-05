Lukaku all’assalto della Fiorentina: il bomber a caccia della prima Coppa Italia e della conferma

Romelu Lukaku, centravanti dell’Inter di Simone Inzaghi, stasera punta a vincere la prima Coppa Italia della sua carriera, ma occhio anche alle ultimissime notizie di calciomercato

L’Inter di Simone Inzaghi stasera, allo Stadio Olimpico di Roma, sfiderà la Fiorentina di Vincenzo Italiano in occasione della finalissima di Coppa Italia. I nerazzurri, campioni in carica della competizione, vogliono confermare il loro status e davanti si trovano la Viola che, in questa stagione, ha vissuto molte analogie proprio con la Beneamata.

Entrambe le squadre hanno avuto un cammino un po’ deludente nel campionato italiano di Serie A, ma tutte e due stanno facendo benissimo in Europa tanto da essere finaliste nei loro tornei, rispettivamente la Champions League per l’Inter e la Conference League per la Fiorentina. Uno dei protagonisti del match di stasera sarà senza dubbio Romelu Lukaku, centravanti belga tornato in nerazzurro nell’ultima estate di calciomercato in prestito dal Chelsea. L’ex giocatore del Manchester United, che ha vissuto un inizio di stagione davvero molto difficile, ha finalmente trovato la quadra e nelle ultime settimane è tornato a livelli altissimi sia in termini di prestazioni che di gol realizzati.

Calciomercato Inter, quale sarà il destino di Lukaku

Romelu Lukaku non ha mai vinto la Coppa Italia. Nelle due stagioni con Antonio Conte, l’Inter non è riuscita a trionfare in questa competizione, ma il centravanti belga è pronto ad essere protagonista anche in questo torneo come è successo nella semifinale di andata contro la Juventus di Allegri, dove il suo rigore è stato decisivo poi per la qualificazione alla finalissima. Nel frattempo ci sono i dubbi legati al futuro.

Lukaku finora in questa stagione ha realizzato 13 reti di cui la maggior parte nelle ultime settimane. Il giocatore di proprietà del Chelsea potrebbe tornare alla base il prossimo anno, ma la sua volontà sarebbe quella di restare a Milano. Molto dipenderà dunque dall’eventuale trattativa che dovrebbe aprirsi fra l’Inter e i Blues e, soprattutto, da ciò che vorrà fare il nuovo manager del club londinese, molto probabilmente Mauricio Pochettino.