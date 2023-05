Juve, caos per il nuovo Ds: Calvo chiama Giuntoli, ma De Laurentiis e Allegri…

Tanta confusione in casa Juve e, da qualche mese a questa parte, non è più una novità. Stasera c’è la trasferta di Empoli ma le questioni extra-campo prendono il sopravvento

La situazione della penalizzazione in arrivo o il polverone sul nuovo direttore sportivo non lasciano dormire sonni tranquilli ai tifosi bianconeri.

Tutto fatto per Giuntoli… o forse no. In casa bianconera la scelta per la prossima stagione cade sull’attuale Ds del Napoli. La pista che porta il direttore sportivo partenopeo in bianconero è stata tracciata dal nuovo CFO Francesco Calvo. Da qui, i primi scricchiolii in casa-Juve.

Prima di concentrarsi sulle segrete stanze della Continassa, però, occhio a cosa accade lato-Napoli. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, Aurelio De Laurentiis è pronto al momento a liberare il proprio direttore sportivo in anticipo di un anno sulla naturale fine del contratto solamente per una pista estera. Veto dunque sulla Juventus. In ogni caso, stando anche alle dichiarazioni in occasione della festa allo stadio Maradona, la sensazione diffusa è che il Ds Giuntoli consideri il suo operato in azzurro completato, avendo portato il Napoli tra le otto grandi d’Europa e sul tetto d’Italia dopo 33 anni.

I fronti interni alla Juventus

Appurata la situazione a Napoli, va precisata invece ancora quella in casa-Juve: giorni di fuoco a Torino, tra area sportiva e fronti processuali.

La nuova dirigenza, alle prese anche con la questione penalizzazione, sta lavorando per il futuro bianconero: urge nuova linfa, dapprima dietro la scrivania e poi in campo, per riportare ‘Madama’ dove le spetta. Calvo ha scelto Giuntoli, ma DeLa non lo libera: la situazione di stallo permane.

In questa fase, ecco entrare in gioco anche Massimiliano Allegri, che ha un rapporto forte con la proprietà di Elkann, con cui ha avuto contatti nelle settimane passate. Il tecnico è saldo al timone bianconero e non vuole abdicare: chiaro è che l’arrivo di un nuovo Ds potrebbe rimettere tutto in gioco, anche per il livornese. Qui si inserisce dunque una soluzione interna: il ritardo di De Laurentiis e la (ingombrante) figura di Allegri, potrebbero portare a una scelta “home-made”. Il tecnico è convinto di aver fatto il massimo nel corso della stagione, è certo anche del proprio ruolo di peso nell’area sportiva e spinge per la scelta di Giovanni Manna, direttore sportivo della Next Gen molto apprezzato in casa Juventus. I risultati più importanti di Manna, e del suo staff, portano i nomi di Fagioli, Miretti e Iling Junior: quel patrimonio che lo stesso Allegri ha dichiarato di aver valorizzato per la Juventus.