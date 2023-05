Brahim Diaz si gioca tutto: senza finale rischia grosso

Anche lo spagnolo è chiamato ad una super prestazione. Volare in finale potrebbe dare la spinta decisiva per il riscatto

Serve il guizzo, la grande giocata, serve il colpo del campione. Al Milan non può bastare il solo Rafael Leao per rimettere in piedi una qualificazione alla finale, che al momento sembra davvero compromessa.

Il 2 a 0 dell’andata non lascia alternative, la squadra di Stefano Pioli deve mettere in campo la prestazione perfetta per poter sperare. E’ giusto, come si sta dicendo in questi giorni, aggrapparsi all’attaccante portoghese, che tornerà titolare dopo i problemi muscolari, avvertiti contro la Lazio. Leao, però, ha bisogno di supporto e il calciatore che più di tutti in questa Champions League ha fatto la differenza è certamente Brahim Diaz.

Per lo spagnolo il match di stasera vale davvero tantissimo, forse qualcosa in più rispetto ai suoi compagni. Con il rinnovo di Leao, che arriverà a breve, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, Diaz, che vedrà scadere il proprio prestito il prossimo 30 giugno, è l’unico calciatore tra i titolarissimi con un futuro ancora tutto da scrivere. Lasciare il segno, ancora una volta, potrebbe essere fondamentale.

Il 23enne di Malaga non ha certo numeri eccezionali, in 41 partite giocate, con oltre 2300 minuti, ha segnato solamente sei gol e realizzato quattro assist. Numeri, come detto, non certo esaltanti, ma c’è la firma di Diaz agli ottavi di finale, con il gol al Tottenham, nella sfida di andata, così come c’è il suo zampino contro il Napoli, con la giocata a centrocampo, che ha permesso a Bennacer di sbloccare la sfida di San Siro.

Diaz – come ha sottolineato spesso da Pioli – si esalta nelle sfide che contano e lo dimostrano anche le grandi prestazioni con gol contro la Juventus e ancora una volta contro il Napoli. Stasera toccherà a lui, non più da esterno, ma in posizione di trequartista puro, da vero dieci.

Milan-Diaz: il futuro si scrive adesso

Rafael Leao, dunque, non sarà solo. Pioli punta tanto anche su Brahim Diaz, che stasera si gioca una fetta importante di futuro.

Per il tecnico di Parma, il dieci andaluso è una pedina fondamentale del suo scacchiere, ma se la stagione dovesse rivelarsi un fallimento tutto potrebbe cambiare. Una mancata conferma del tecnico italiano, d’altronde, potrebbe mettere ancor più a rischio la sua presenza in rossonero.

Da Casa Milan continuano, comunque, a sostenere che la volontà sia quella di trattenere il numero dieci. Non si faranno, però, follie: il Diavolo è pronto ad alzare l’asticella, avvicinandosi a 20 milioni di euro, una cifra importante, per la quale i soldi della Champions League sarebbero più che utili. Una finale conquistata anche grazie ai colpi di Diaz, dunque, aiuterebbe a spazzare via ogni dubbio. Ecco perché la partita di stasera per lo spagnolo può valere un po’ di più.

Nel frattempo il Milan ha allacciato i contatti con Kamada, che si libera a zero dall’Eintracht Francoforte. Rappresenta un’occasione, che il Diavolo sta valutando se cogliere. Il giapponese può arrivare a prescindere dal futuro di Brahim Diaz, ma è evidente che un suo addio, porterebbe il Milan a premere con più convinzione il piede sull’accelatore.