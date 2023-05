Esplode il caso a pochissime ore da Inter-Milan: “Non gioca”

Domani si giocherà il ritorno della semifinale di Champions League tra Inter e Milan: si parte dal 2-0 dell’andata a favore dei nerazzurri

Mancano poco più di ventiquattro ore e, poi, sarà tempo di tornare in campo per l’Inter e il Milan, impegnate nella semifinale di ritorno della Champions League. All’andata, i nerazzurri ebbero la meglio grazie ai gol di Dzeko e Mkhytarian.

Due squadre che arrivano all’appuntamento in maniera profondamente diversa. Quella di Simone Inzaghi vola sulle ali dell’entusiasmo viste le sette vittorie consecutive conquistate tra Serie A, Coppa Italia e, appunto, Champions League. L’ultima l’ha ottenuta sabato scorso, tra le mura amiche contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, con un Romelu Lukaku in grande spolvero e pronto a colpire ancora, anche partendo dalla panchina. In classifica, i nerazzurri sono terzi a quota 66 punti, a sole tre lunghezze dalla Juventus di Massimiliano Allegri che occupa il secondo posto alle spalle del Napoli campione d’Italia di Luciano Spalletti.

Di contro, i rossoneri di Stefano Pioli sono reduci dalla pesante sconfitta patita sul campo dello Spezia di Leonardo Semplici: 2-0 il risultato finale, reti di Wisniewski e Salvatore Esposito. Adesso, la zona Champions, il quarto posto occupato dalla Lazio di Maurizio Sarri, è distante quattro punti a tre giornate dalla fine del campionato e al netto di quello che succederà alla Juventus lontano dal terreno di gioco. Pesa, e non poco, l’assenza di Rafael Leao, assente sia nell’andata contro l’Inter che sabato scorso a La Spezia: zero gol all’attivo per l’attacco del club campione d’Italia 2021/2022. E la sua presenza domani è ancora in forte dubbio.

“Domani Leao non gioca”: la sentenza

Alle prese anche con la questione del rinnovo contrattuale, Rafael Leao sta cercando il recupero lampo. L’infortunio patito, elongazione dell’adduttore della coscia destra, contro la Lazio in campionato, non gli ha consentito di essere in campo nelle ultime due partite disputate dal Milan. Ieri, il portoghese ha svolto tutto l’allenamento col gruppo, senza disputare la partitella finale. Una notizia accolta con grande ottimismo dai sostenitori rossoneri. A gelarli, però, attraverso le frequenze di ‘Radio Radio’, ci hanno pensato questa mattina Ilario Di Giovambattista e Mario Mattioli: “All’80%, Leao non ci sarà“, ha sentenziato il primo supportato, poi, dal secondo con un secco “non gioca”. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, che saranno decisive per capire se il portoghese potrà essere della partita, oppure no.