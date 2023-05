Milan, Leao è out: il punto sull’infortunio verso il derby

Niente trasferta per l’attaccante portoghese. A Milanello si è appena concluso l’ultimo allenamento prima della partenza per La Spezia

Tutto continua a girare attorno a Rafael Leao in questo momento a casa Milan. Il mondo rossonero è aggrappato al portoghese per cercare la rimonta contro l’Inter dopo il 2 a 0 dell’andata.

Si continua così a monitorare giorno per giorno la situazione legata al suo infortunio. Il calciatore, come è noto, si è fermato nel match contro la Lazio di sabato scorso, dopo appena dieci minuti. A San Siro è calato il gelo, ma la squadra in quella circostanza ha saputo reagire. L’assenza di Leao, invece, ha pesato tantissimo contro l’Inter.

Milan, infortunio Leao: l’obiettivo del portoghese

Sia ieri che oggi, come appreso da Calciomercato.it, l’attaccante ha svolto un lavoro differenziato, tra campo e palestra, lontano dal gruppo.

Tutto come programma, non si correrà alcun rischio con il portoghese che non ci sarà in Liguria. L’obiettivo è chiaramente averlo al massimo della forma martedì per provare a dare l’assalto all’Inter. Serve il ritorno in gruppo tra domenica e lunedì ed è questo l’obiettivo. Leao chiaramente non salirà sull’aereo che partirà da Malpensa, con il resto della squadra, fra un paio d’ore, domani è atteso da un nuovo allenamento al centro sportivo di Carnago.

Contro lo Spezia, Stefano Pioli non si affiderà al turnover visto contro il Bologna, ma l’attacco è destinato a cambiare volto. Al posto del portoghese dovrebbe avere una chance Divock Origi, entrato bene contro i nerazzurri. Possibile occasione, inoltre, anche per De Ketelaere, per provare a convincere il tecnico di Parma.