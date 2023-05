HIGHLIGHTS | L’Inter non si ferma più: doppietta Lukaku per il ‘settebello’

L’Inter vince contro il Sassuolo e fa un passo decisivo verso la qualificazione in Champions: 4-2 il punteggio finale

L’Inter vince e sale al secondo posto in classifica, in attesa della Juventus. I nerazzurri battono 3-2 il Sassuolo e portano la loro striscia positiva a sette vittorie consecutive in tutte le competizioni.

Non una partita semplice per la squadra di Inzaghi che nel primo tempo rischia in diverse occasioni di andare sotto. Il VAR annulla il gol di Berardi per fuorigioco di Lauriente, poi dà ragione al direttore di gara che aveva annullato la rete di Correa, sempre per fuorigioco. Tocca a Lukaku, a cui la Curva ha dedicato uno striscione di auguri, sbloccare il match con un bolide sul finire del primo tempo.

Nella ripresa, i nerazzurri sono fortunati: doppia deviazione nella propria porta di Tressoldi (prima su cross di Bellanova, poi su conclusione di Lautaro Martinez) e tris per i padroni di casa. Il Sassuolo però non si arrende e riapre la partita.

Serie A, Inter-Sassuolo 4-2: marcatori, classifica e highlights

La squadra di Dionisi rientra in partita con la rete di Henrique (assist di Berardi) al 64′, poi è un inserimento di Davide Frattesi a sigillare il 3-2.

Siamo al 77′ e i neroverdi ora credono nell’impresa e vanno all’assalto della porta di Handanovic. L’Inter però riesce a riattaccare la spina, blinda la difesa e la chiude all’89’ con Romelu Lukaku. Finisce 4-2 con Inzaghi che sale al secondo posto e ‘vede’ la Champions.

INTER-SASSUOLO 4-2: 41′ Lukaku (I), 55′ Tressoldi aut. (I), 59′ Lautaro Martinez (I), 64′ Henrique (S), 77′ Frattesi (S), 89′ Lukaku (I)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 83 punti, Juventus e Inter* 66, Lazio 65*, Milan 61*, Roma 58, Atalanta 58*, Fiorentina 46, Udinese 46, Bologna 46, Torino 46, Monza 46, Sassuolo * 44, Empoli 38, Salernitana 38*, Lecce 32*, Verona 30, Spezia 30*, Cremonese 24, Sampdoria 17.

*una partita in più