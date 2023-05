Milan-Curva Sud, atto secondo: ecco cosa è successo

I tifosi rossoneri oggi a Milanello per incitare la squadra in vista del derby

Una nuova crisi ha colpito il Milan. Stefano Pioli e i suoi uomini sono stati sconfitti dallo Spezia, dopo il ko contro l’Inter.

La testa, anche ieri sera, era al derby europeo, così Brahim Diaz e compagni sono stati umiliati dai liguri, che si sono imposti con due reti nella ripresa. Rabbia e delusione sono stati i sentimenti che hanno abbracciato il popolo rossonero al fischio finale. La Curva Sud, che era presente allo stadio, dopo aver cantato per tutta la partita ha avuto un colloquio motivazionale con tutta la squadra. Un confronto in cui si è chiesto un Milan diverso per il match di martedì.

Curva Sud e tifosi rossoneri a Milanello tra Spezia e Inter

La tifoseria organizzata non ha mai abbandonato i propri idoli, incoraggiandoli ad ogni momento e oggi, come raccontano le immagini di Calciomercato.it, è presente a Milanello per far sentire ancor di più la propria vicinanza, con cori di incitamento.

#Milan – La Curva Sud a Milanello per incitare la squadra in vista del derby @calciomercatoit pic.twitter.com/RJR0jd04xa — Martin Sartorio (@MartinSa1988) May 14, 2023

Ma a Carnago oggi è presente tutto il popolo milanista, famiglie, bambini e anziani. La domenica di sole ha certamente favorito l’arrivo di così tanti tifosi. Tutti hanno voluto dire al Milan che loro credono nel sogno nonostante il periodo nerissimo. Nessuna contestazione, dunque, per quella ci sarà tempo in caso di disfatta.