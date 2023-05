Milan, riecco Leao: le ultime da Milanello verso l’Inter

La squadra di Stefano Pioli si è ritrovata al centro sportivo di Carnago in vista della semifinale di ritorno di Champions League

È un Milan deluso e arrabbiato quello che si è ritrovato stamani a Milanello per preparare la sfida contro l’Inter.

C’è da mandare in archivio il disastroso ko di ieri per tornare a coltivare il sogno qualificazione. I tifosi, presenti in massa oggi al centro sportivo, ci credono e possono gioire per il ritorno in gruppo di Rafael Leao. L’attaccante portoghese – come appreso da Calciomercato.it – ha lavorato con il resto della squadra, senza però disputare la partitella finale. L’ex Lille dunque vede il Derby in programma martedì.

Niente da fare al momento, invece, per Rade Krunic e Junior Messias. Il brasiliano e il bosniaco hanno saltato lo Spezia, rispettivamente per un guaio agli adduttori e per una borsite al ginocchio destro. Entrambi stamani hanno lavorato a parte, lontano dalla squadra. Domani il Milan si allenerà nel pomeriggio e sarà chiaramente la giornata della verità.