Vlahovic non lascia, anzi, raddoppia: primo colpo di Giuntoli

Indicazioni decisive per il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus: il ruolo determinante di Cristiano Giuntoli

Dopo due gol consecutivi in campionato, di ottima fattura tra l’altro, con Lecce e Atalanta, Dusan Vlahovic è andato incontro a un’altra serata negativa ieri contro il Siviglia. Prestazione non convincente, con in più una grossa occasione da rete cestinata nella prima metà di gara, quando il punteggio tra la Juventus e gli spagnoli era ancora sullo 0-0. E con un ritorno in panchina visibilmente amareggiato e polemico. Una scena che quest’anno abbiamo visto spesso e che ha alimentato i dubbi sul futuro del serbo.

Il suo rendimento ha risentito di condizioni fisiche spesso non brillanti ma anche della difficoltà di adattarsi al gioco di Allegri, che finisce per penalizzarlo. Inevitabilmente, si parla da tempo di un possibile addio, anche in maniera vincolata agli scenari extra campo che coinvolgono la Juventus. Una cessione pesante potrebbe essere obbligata per i bianconeri, in caso di esclusione dalle coppe. Ma arrivano, invece, indizi importanti per la permanenza di Vlahovic, legati a quello che potrebbe essere il prossimo ds della Juventus, vale a dire Cristiano Giuntoli.

Vlahovic, l’annuncio sul futuro che fa sorridere la Juventus

Nei prossimi giorni, Giuntoli, da tempo nel mirino dei bianconeri, potrebbe incontrarsi con De Laurentiis e risolvere il suo rapporto con il Napoli, come raccontato da Calciomercato.it. Del resto, il dirigente, dopo otto anni in azzurro e la conquista dello scudetto sembra arrivato a fine ciclo. Le frasi di Giuntoli a margine di Napoli-Fiorentina sembrano aprire definitivamente all’addio ai partenopei.

Secondo il giornalista Luca Momblano, su ‘Juventibus’, le probabilità di vedere Giuntoli in bianconero sarebbero ormai del 100%. E questo si ripercuoterebbe anche sul futuro di Vlahovic, che avrebbe possibilità assai elevate di rimanere, in un nuovo progetto che potrebbe valorizzarlo. L’attuale ds del Napoli non intenderebbe privarsi di un giocatore dal simile potenziale e anche il serbo vedrebbe di buon occhio un nuovo ciclo costruito con competenza e con giocatori in grado di esaltarlo. Dunque, secondo Momblano, le probabilità di una permanenza di Vlahovic alla Juventus sarebbero del 94%.