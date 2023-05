Napoli, da De Laurentiis al suo futuro: Giuntoli allo scoperto

Le parole di Giuntoli ai microfoni di DAZN poco prima dell’inizio della sfida tra Napoli e Fiorentina

Nella vittoria dello Scudetto del Napoli il ruolo ricoperto da Giuntoli non può e non deve essere trascurato. Non è un caso che il futuro del dirigente azzurro stia calamitando in queste ore l’attenzione mediatica, con le voci che lo accostano alla Juventus sempre più insistenti. Intervenuto ai microfoni di DAZN poco prima dell’inizio della gara, lo stesso Giuntoli ha preferito glissare sull’argomento, esternando tutta la sua gioia per la festa Scudetto del Napoli. Ecco le sue parole:

FESTA DEL NAPOLI: come se l’è goduta? Sono molto felice, c’è un insieme di momenti indescrivibili che mi porto dietro e porterò sempre con me.

CHE GIORNI STA VIVENDO? Sto cercando di realizzare quello che di straordinario abbiamo fatto e di godermela, poi con calma penseremo al futuro.

PRESUPPOSTI PER NUOVO CICLO? – Sono da otto anni che sono qui e sento sempre nominare la parola ciclo. DI calciatori ne abbiamo cambiato tanti, e la squadra è sempre stata molto competitiva. Se fossi un tifoso, non sarei preoccupato con De Laurentiis presidente per il futuro del Napoli.