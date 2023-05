Verso Juventus – Siviglia: le mosse di Allegri

Massimiliano Allegri studia le mosse per contrastare il Siviglia del basco José Luis Mendilibar, in vista della semifinale di andata della Uefa Europa League in programma giovedì 11 maggio alle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino.

La rosa della Juventus è quasi al completo, mancano solo Mattia De Sciglio (intervento al legamento crociato anteriore del ginocchio destro perfettamente riuscito per lui questa mattina) e il lungo-degente Kaio Jorge.

La situazione in casa bianconera

Gatti, Bremer e Kostic, che hanno riposato nella provante trasferta di Bergamo, saranno della partita. In attacco il centravanti titolare sarà Dusan Vlahovic. In mezzo il centrocampo sarà composto da Rabiot e Locatelli, il terzo slot è un ballottaggio tra i due “giovani” Miretti e Fagioli, col 2003 in vantaggio sul 2001 per una maglia da titolare. Sulla corsia di destra, ne abbiamo scritto nei giorni scorsi, la coperta è corta e salvo sorprese giocherà Juan Cuadrado; nelle retrovie, il trio difensivo sarà sorretto da Capitan Danilo, in porta il polacco Szczesny. Davanti, in supporto al 9, Di Maria: Chiesa partirà dalla panchina.

L’allenamento odierno prevedeva esercitazioni finalizzate al possesso palla e alla costruzione della manovra, di fronte alla squadra avversaria schierata; la seduta si è conclusa poi con la consueta partitella.

Gli avversari

Dando uno sguardo agli ospiti del Siviglia, invece, la situazione è differente. Gli andalusi arrivano dal turno di riposo de LaLiga, in virtù della finale di Copa del Rey, vinta poi dal Real Madrid. Per gli andalusi numerose le defezioni, recuperano però due tasselli importanti come Fernando e Lamela, out invece Suso.