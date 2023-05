Emergenza totale per Juventus-Siviglia: in sei fuori dai convocati

La semifinale di andata di Europa League tra Juventus e Siviglia non si apre nel migliore dei modi: sei i calciatori non disponibili

Una sfida decisiva per entrambe le squadra. Juventus e Siviglia si giocano la stagione in Europa League: una sconfitta rappresenterebbe per entrambe il fallimento dell’annata, visto che i bianconeri – considerata la probabile nuova penalizzazione – finiranno fuori dalla zona Champions in campionato e gli spagnoli sono già tagliati fuori da ogni discorso europeo.

Per questo Allegri e Mendilibar tengono molto al doppio confronto e lo hanno dimostrato facendo turnover negli ultimi turni di campionato. A due giorni dall’impegno europeo però c’è una brutta notizia: ben sei i calciatori che non potranno prendere parte all’incontro, è emergenza totale.

Juventus-Siviglia, i convocati di Mendilibar: in sei fuori

Se Allegri aspetterà domani, giornata di vigilia del match, per dire chi potrà essere della partita e chi, invece, dovrà fare solo da spettatore, il tecnico del Siviglia ha già diramato al lista dei convocati.

La squadra spagnola arriverà domani a Torino e lo farà potendo contare sui recuperati Fernando e Lamela, entrambi reduci da qualche acciacco. Non ci sarà, invece, l’ex milanista Suso: nonostante l’ottimismo dei giorni scorsi, l’esterno non è riuscito a recuperare e resterà in Spagna per farsi trovare pronto per la sfida di ritorno. Suso Nianzou, Marcao e Jordan non ci saranno per infortunio, mentre Gueye e Jesus Corona, El Tecatito, non sono stati iscritti nell’elenco presentato dalla Uefa e quindi anche loro non fanno parte della squadra che volerà in Italia.

In totale sono quindi sei gli indisponibili per Mendilibar che dovrà fare di necessità virtù e sperare nelle giocate di chi il calcio italiano lo conosce bene, come il Papu Gomez, e nei gol di En-Nesyri. Questo l’elenco completo dei convocati del Siviglia: Bono, Dmitrovic, Alberto Flores, Jesús Navas, Badé, Montiel, Rekik, Acuña, Alex Telles, Fernando, Gudelj, Manu Bueno, Óliver Torres, Rakitic, Lamela, Ocampos, Bryan Gil, Papu Gómez, Rafa Mir e En-Nesyri.