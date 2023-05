De Sciglio, si teme un lungo infortunio: le soluzioni per Allegri

Infortunio per De Sciglio durante Juventus-Lecce e possibile lungo stop: queste le soluzioni possibili per Allegri

Nel corso del primo tempo dalla gara contro il Lecce, la Juventus ha perso Mattia De Sciglio per infortunio. Al 32’ il terzino è uscito in barella: le mani sul volto testimoniano di una situazione delicata.

Il ginocchio destro ha subito una torsione innaturale e si teme un lungo stop per l’ex Milan: la prima diagnosi dal campo racconta di una distorsione con interessamento potenziale dei legamenti. Nel corso delle prossime ore si avranno informazioni più dettagliate, la stagione è in ogni caso sicuramente terminata per il classe ’92.

Mentre per De Sciglio la stagione è giunta al capolinea, per la Juventus c’è un finale ancora da scrivere. Contro i salentini il mister bianconero ha inserito Cuadrado: soluzione definibile come cambio “uomo su uomo”, senza stravolgere il piano tattico della partita.

Le soluzioni di Allegri per sostituire De Sciglio

Verosimilmente però Allegri dovrà trovare anche altre soluzioni. Il passaggio alla difesa a 4, e lo slittamento di Danilo nel suo ‘vecchio’ ruolo di terzino destro sembra essere una via percorribile; in questo caso, la linea difensiva si completerebbe con Bremer, Gatti (o Bonucci) e Alex Sandro sulla corsia mancina.

In sintonia con la linea verde di questa stagione, come terza freccia nella faretra di Allegri, c’è la possibilità (già esplorata) di convocare Barbieri, che ben ha figurato nei 56’ dell’esordio in A contro il Sassuolo.

Christian Masotti