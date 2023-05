Stagione finita in anticipo: Allegri ne perde altri due

Da Soule a De Sciglio, ma non finisce qui: ‘guai’ per Allegri in vista delle ultime decisive gare della stagione

Allegri rischia di perderne altri due in questo finale di stagione che per la Juventus sarà estremamente impegnativo e delicato. C’è da conquistare un posto in Champions, anche se probabilmente le nuove sentenze poi la escluderanno dalla massima competizione europea, senza dimenticare l’Europa League dove i bianconeri sono giunti in semifinale.

L’avversario sarà il Siviglia, che si può considerare emblema del torneo visto che lo ha vinto sei volte, l’ultima battendo in finale l’Inter di Conte. Per questi appuntamenti Allegri e soci dovranno fare a meno di De Sciglio, che ha subito una lesione al legamento crociato (si sottoporrà a intervento) e Matias Soule convocato da Mascherano per il Mondiale Under 20.

Il Sub20 si disputerà in Argentina e prenderà il via il 20 maggio. Impiegato da Allegri anche come quinto di sinistra, il ventenne di Mar del Plata salterà le ultime cinque partite ufficiali dei bianconeri: Cremonese, ritorno con Siviglia, Empoli, Milan e Udinese.

Non solo Soule, già perché per il Mondiale Under 20 partirà anche Iling-Junior, entrato nell’ultima mezz’ora a Bologna riuscendo a dare il suo contributo. Manca solo l’ufficialità della convocazione del diciannovenne inglese. L’Inghilterra è inserita nel gruppo E, con Tunisia, Uruguay e Iraq. Al Sub20 – nel Girone D assieme a Brasile, Nigeria e Repubblica Dominicana – ci sarà anche la nostra Italia.

Sub20, anche Miretti potrebbe essere convocato

Il Ct Nunziata potrebbe (il dubbio ci sarà fino alla fine visto che la Juve non è entusiasta all’idea di perderlo) inserire anche Miretti nell’elenco dei convocati.

La partenza di Miretti per l’Argentina, banale dirlo ma è così, sarà la più sconveniente per Allegri dato che il classe 2003 di Pinerolo è quasi un titolare della squadra. Miretti e Iling-Junior, proprio come Soule, salterebbero le ultime cinque gare della stagione juventina. Sei, in caso di accesso alla finale di Europa League.