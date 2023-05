Allegri ne perde un altro: stagione finita

Non finiscono i guai per la Juventus dopo il grave infortunio di De Sciglio: Allegri lo perde per il finale di stagione

La Juventus torna al successo pieno in campionato dopo quattro partite, piegando a fatica il Lecce all’Allianz Stadium grazie al sigillo decisivo di un ritrovato Vlahovic.

La nota stonata in casa bianconera è ovviamente il grave infortunio a De Sciglio, che ha rimediato la lesione del legamento crociato del ginocchio: per il laterale lungo stop e annata finita. Oltre all’ex Milan, però, Massimiliano Allegri dovrà rinunciare anche a un’altra pedina per il finale di stagione, visto che Matias Soulé è stavo convocato dall’Argentina per il Mondiale Under 20 che di disputerà proprio nel paese sudamericano. La rassegna iridata inizierà il prossimo 20 maggio e il baby fantasista bianconero dovrà rispondere ala convocazione del Ct albiceleste Mascherano qualche giorno prima.

Soulé convocato da Mascherano: la stagione con la Juve finisce in anticipo

Soulé salterà sicuramente le sfide di campionato contro Empoli, Milan e Udinese, oltre al ritorno della semifinale di Europa League con il Siviglia e l’eventuale finalissima di Budapest.

Certamente non una buona notizia per Allegri alla luce pure dell’infortunio di De Sciglio, considerando che il giovane talento classe 2003 poteva tornare utile al tecnico bianconero sul binario destro e alternarsi con il titolare Cuadrado. Già in altre circostanze nella stagione in corso, Soulé era stato impiegato come quinto di centrocampo dal mister livornese. Il mancino della Juventus, inoltre, non sarà l’unico ‘italiano’ presente nella lista di Mascherano che dalla nostra Serie A ha pescato anche l’interista Valentin Carboni e il laziale Luka Romero.