Juventus, diagnosi UFFICIALE: lesione del legamento crociato

Juventus, brutte notizie sul fronte De Sciglio: gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il terzino bianconero non lasciano spazio a dubbi

Da pochi istanti si è conclusa la sfida dell’Allianz Stadium tra Juventus e Lecce, che i bianconeri sono riusciti a portare a casa, pur soffrendo, per 2-1. Decisive le reti di Paredes e Vlahovic, con il serbo che ha risposto al momentaneo pareggio siglato da Ceesay.

Tre punti fondamentali per la compagine di Allegri, che dopo il pareggio ottenuto contro il Bologna conquista una vittoria di nevralgica importanza per il proseguo del proprio cammino. Tuttavia in casa bianconera non è oro tutto quel che luccica. Poco dopo la mezz’ora, infatti, Max Allegri è stato costretto ad operare un cambio: dopo una sterzata repentina, infatti, De Sciglio è stato costretto a chiedere immediatamente il cambio, sollecitando l’attenzione dello staff sanitario della “Vecchia Signora”. Uscito dal campo in lacrime e in barella, il terzino della Juve ha faticato a trattenere le lacrime, accompagnato dagli applausi dello Stadium.

Juventus, UFFICIALE: stagione finita per De Sciglio, l’esito degli esami

Gli esami strumentali a cui è stato sottoposto De Sciglio hanno evidenziato ciò che in realtà si temeva da qualche ora. I test hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro: ragion per cui nei prossimi giorni il laterale destro verrà sottoposto ad un intervento chirurgico. A darne ragguaglio è stata la Juventus, con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale:

“Mattia De Sciglio a seguito dell’odierno infortunio al ginocchio destro è stato sottoposto presso il J|Medical ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore; nei prossimi giorni sarà’ pertanto necessario un intervento chirurgico.”