Ibrahimovic è sempre una tentazione per Galliani: come stanno le cose | CM.IT

Zlatan Ibrahimovic potrebbe dare l’addio al Milan in estate: il fuoriclasse svedese non pensa al ritiro e sullo sfondo rimane la suggestione Monza

Resta un rebus il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Il fuoriclasse svedese del Milan è al momento ai box per un nuovo problema muscolare e difficilmente riuscirà a tornare in campo prima della fine della stagione.

Annata decisamente complicata per l’ex Juve e Inter, che ha collezionato soltanto 143 minuti dopo la lunghissima inattività e il ritorno in campo per l’operazione ginocchio. ‘Ibra’ ha firmato il suo unico gol stagionale dal dischetto contro l’Udinese, diventando il marcatore più anziano della Serie A. Gli infortuni hanno però continuano a tormentare il 41enne attaccante, che dopo il guaio alla coscia accusato in Nazionale si è dovuto fermare nuovamente per una lesione al gemello del polpaccio mentre effettuava il riscaldamento nel match con il Lecce. Ibrahimovic non vorrebbe chiudere una carriera straordinaria senza lasciare ancora il segno, con l’obiettivo di strappare la convocazione per Euro 2024 con la sua Svezia. Tutto passerà inevitabilmente dal vertice programmato a fine stagione con Maldini e Massara, dove si capirà se potrà continuare il matrimonio con il ‘Diavolo’ o le strade del Milan e del giocatore di divideranno. Attualmente Ibrahimovic percepisce un ingaggio che sfiora i 2 milioni di euro lordi.

Futuro in sospeso per Ibra: ipotesi Monza con l’addio al Milan

Alla finestra rimane sornione Adriano Galliani, legato da un rapporto speciale e di amicizia con lo svedese. L’Ad del Monza aveva corteggiato l’attaccate già ai tempi della Serie B, senza però riuscire nell’intento di portarlo in Brianza.

La tentazione ‘Ibra’ è viva comunque nei pensieri di Galliani, anche se per il momento rimane più che altro una suggestione come raccolto da Calciomercato.it. Nell’ultimo periodo non ci sono stati contatti diretti tra le parti, con il Ceo biancorosso impegnato nel blindare in primis Palladino in panchina prima di pianificare la prossima stagione. L’ambizioso Monza di Silvio Berlusconi potrebbe essere per Ibrahimovic il giusto compromesso per chiudere la carriera a determinati livelli e tornare a giocare con una certa continuità per sognare la partecipazione ai prossimi Europei. Da non sottovalutare anche l’aspetto privato, visto che un approdo a Monza permetterebbe allo svedese di restare a vivere a Milano con la famiglia e coltivare gli interessi extra calcio. Sempre che il classe ’81 non ci ripensi e decida di appendere gli scarpini al chiodo a causa dei guai fisici che lo tormentano. Se la suggestione ‘Ibra’ si tramuterà in realtà, lo sapremo solo nelle prossime settimane.