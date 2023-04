Adesso è ufficiale: stagione finita e Milan sempre più lontano

Non arrivano buone notizie per il Milan a poche ore dallo ‘spareggio’ Champions contro la Roma: stagione finita per l’asso di Pioli

Stagione praticamente finita per Zlatan Ibrahimovic. E chissà anche la carriera calcistica del fuoriclasse svedese.

Il Milan ha reso noto questa mattina le condizioni del 41enne attaccante, vittima di un problema muscolare nel riscaldamento dell’ultimo match di campionato contro il Lecce: “Zlatan Ibrahimovic è stato sottoposto a esami di controllo che hanno confermato una lesione del gemello mediale del polpaccio destro“. L’ex Inter, Juve e PSG dovrà restare ai box per diverse settimane e quindi la sua stagione può ritenersi chiusa in anticipo, anche perché ‘Ibra’ non potrebbe neanche tentare il recupero per un’eventuale finale di Champions League considerando che non è inserito nella lista Uefa.

Calciomercato Milan, tra rinnovo e ritiro: gli scenari su Ibrahimovic

Ma quale sarà adesso il futuro di Ibrahimovic? Il campione svedese è reduce da una stagione tormentata con il lungo stop per la lesione al legamento del ginocchio e gli acciacchi fisici accusati dopo il ritorno in campo.

L’attaccante è in scadenza il prossimo 30 giugno e il suo futuro rimane incerto: senza rinnovo può anche decidere di appendere gli scarpini al chiodo e chiudere la carriera. L’ipotesi prolungamento non è comunque del tutto da escludere, con il Dt Maldini valuta l’opportunità di offrire un nuovo contratto annuale al giocatore con un ingaggio al ribasso rispetto agli 1,5 milioni di euro che percepisce attualmente. Al termine della stagione le parti vedranno il da farsi, con l’obiettivo Euro 2024 con la maglia della sua Nazionale che potrebbe spingere lo svedese ad allungare la carriera agonistica ancora per un altro anno.