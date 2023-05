Allegri esonerato e contento: ecco cosa sta succedendo

Circolano con insistenza le voci che vorrebbero la dirigenza della Juventus pronta a tenere Massimiliano Allegri ancora in organico

Nell’ultimo turno del campionato di Serie A, valido per la trentaduesima giornata, la Juventus ha impattato sul campo del Bologna di Thiago Motta: dopo l’iniziale vantaggio rossoblu siglato dall’ex Riccardo Orsolini su rigore, Arek Milik ha riportato il risultato in parità, non prima di aver sbagliato dal dischetto nel primo tempo.

In classifica, dopo la restituzione dei quindici punti da parte del Collegio di garanzia del Coni, e in attesa del nuovo giudizio della Corte federale d’appello, i bianconeri veleggiano al terzo posto a quota 60, uno in meno della Lazio dell’ex Maurizio Sarri e tre in più dell’Inter di Simone Inzaghi, del Milan campione d’Italia in carica di Stefano Pioli e della Roma di José Mourinho. Senza dimenticare, per la corsa ad un posto per la prossima edizione della Champions League, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini a quota 55 punti. Ma le prestazioni continuano a latitare.

E le critiche non mancano. Nonostante le parole del nuovo chief football officer, Francesco Calvo (“La conferma di Allegri è un’ovvietà. Non siamo nemmeno alla metà del suo percorso, è tornato per un progetto di quattro anni. Non è in discussione“), continuano a circolare indiscrezioni che vogliono l’allenatore livornese lontano dalla Juventus alla fine della stagione in corso, nonostante un contratto, molto oneroso, valido fino al 30 giugno 2025. Ma il suo futuro potrebbe essere ancora a tinte bianconere, lontano dalla panchina.

Allegri esonerato, ma resta alla Juve: ecco il nuovo ruolo

Dunque, Massimiliano Allegri, dopo due anni alla guida della squadra, potrebbe spostarsi sulla scrivania. Stando, infatti, a nuove voci raccolte da ’90min.com’, la dirigenza della Juventus vorrebbe proporre all’attuale allenatore il ruolo di direttore tecnico con poteri anche sul calciomercato, cosa che ad Allegri non dispiacerebbe affatto. Un cambio che potrebbe incidere anche sul mercato, viste le voci che vogliono Dusan Vlahovic, Federico Chiesa e Angel Di Maria scontenti dell’attuale gestione. Con un nuovo allenatore, le cose potrebbero chiaramente cambiare per i tre calciatori, con l’argentino, come raccontato da Calciomercato.it, che ha espresso dubbi sul prolungamento di contratto dal punto di vista tattico. A Torino, infatti, si trova benissimo e resterebbe volentieri, con l’obiettivo della Copa America 2024 da disputare con l’Argentina. Dunque, Allegri potrebbe essere sollevato dal suo incarico per diventare un dirigente operativo: vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.