Decisione clamorosa: Allegri resta, ma con un nuovo ruolo

Calvo prima di Bologna-Juve è stato netto: “Non è in discussione. Stiamo pianificando il futuro con Cherubini e il mister”

Resta o non resta? Resta, dando perlomeno credito alle dichiarazioni di Calvo prima della gara col Bologna. Massimiliano Allegri resterà alla Juventus a prescindere da come finirà la stagione. Fondamentale in tal senso il contratto in essere che scade a giugno 2025 e che è di 7 milioni di euro netti più bonus. Un totale di circa 9 milioni…

Il livornese è il tecnico più pagato dell’intera Serie A. Il primato lo condivide con José Mourinho, da un anno e mezzo sulla panchina della Roma. Dovesse rimanere in giallorosso, il portoghese potrebbe andare a comandare questa speciale classifica del tutto in solitaria. Già, perché il futuro dello stesso Allegri sarà o dovrebbe essere – le dichiarazioni ufficiali dei dirigenti spesso e volentieri sono aria fritta… – in bianconero… Ma forse con un nuovo ruolo. Quello di direttore tecnico.

Comunque non sarebbe una maxi sorpresa #Allegri 2023/24 col sottopancia “Direttore Tecnico” dato che questo ruolo lo riveste di fatto già da 5 mesi.⚪⚫ — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) April 30, 2023

Da allenatore a Dt più pagato, il cambio di ruolo sarebbe a dir poco clamoroso e, da tanti punti di vista, inedito. 7 milioni a un Direttore tecnico… Ma chi poi in panchina? Lo stesso Allegri? Domande che a giugno dovranno per forza di cose trovare delle risposte.