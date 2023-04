Allegri a rischio, l’annuncio di Calvo prima di Bologna-Juve

Le parole del CFO della Juventus poco prima del fischio d’inizio del match con il Bologna valevole per la 32esima giornata di Serie A

Prima di Bologna-Juve il tema è quello tornato d’attualità in questi giorni, ovvero il futuro di Massimiliano Allegri. Al microfono di ‘Dazn’, il CFO bianconero Calvo ha ribadito piena fiducia al tecnico livornese rifinito nel mirino della critica dopo gli ultimi negativi risultati de ‘La Vecchia Signora’, ultimissimo il ko con l’Inter in semifinale di Coppa Italia.

“Se la conferma di Allegri è legata alla qualificazione in Champions a alla vittoria dell’Europa League? Gli obiettivi sono il secondo posto e la finale di Europa League, la conferma di Allegri è un’ovvietà. Non siamo nemmeno alla metà del suo percorso, È tornato per un progetto di quattro anni, non siamo nemmeno alla metà. Per lui parlano gli undici trofei in sette anni e le due finali di Champions. Non è in discussione. Anche in una stagione come questa, giocatori, allenatore e dirigenza hanno voglia di mgilorare”.

Stando a Calvo, quindi, la Juve andrà avanti con Allegri, il cui contratto scade a giugno 2025: “Stiamo pianificando il futuro con Cherubini (inibito per 16 mesi, ndr) e il mister. Siamo un blocco granitico per costruire la prossima stagione. Non è scontato che arrivi qualcuno, ma chiunque arriverà si dovrà integrare”.