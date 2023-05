Penalizzazione Juve, nuova data: arriva il via libera definitivo

In casa Juventus continua a tenere banco la spinosa questione relativa alla penalizzazione: ecco quando si potrà fissare la nuova udienza

Quella appena iniziata è un’altra settimana importante per la Juventus targata mister Massimiliano Allegri. La compagine bianconera non è riuscita a conquistare bottino pieno al Dall’Ara contro il Bologna guidato da Thiago Motta, fallendo nuovamente il sorpasso sulla Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

I biancocelesti, infatti, erano usciti sconfitti dallo scontro diretto con l’Inter, andato in scena fra le mura di San Siro. Ma i torinesi non hanno saputo approfittarne. Attualmente, la classifica dice che la ‘Vecchia Signora’ è a quota 60 punti, anche se il numero in questione può essere soltanto momentaneo. Lo scorso 19 aprile, infatti, il Collegio di Garanzia del CONI ha annullato la penalizzazione di quindici punti inflitta al club di Exor, nel corso del processo plusvalenze, accogliendo ricorso bianconero. Una decisione che, però, non è definitiva. L’ultima parola, in particolare, spetterà alla Corte d’Appello Federale, la quale sarà chiamata a rimodulare la pena. Probabile, di conseguenza, che la punizione venga alleggerita.

Dunque, allo stato attuale delle cose resta fortemente in bilico la partecipazione della Juventus alla prossima edizione della Champions, traguardo imprescindibile per la società piemontese. Per quanto concerne la sentenza finale, a breve potrebbero giungere novità alquanto importanti. Entrando più nello specifico, stando a quanto riferisce ‘Gazzetta.it’, entro venerdì sono attese le motivazioni del Collegio di Garanzia circa l’annullamento temporaneo della penalizzazione in campionato a carico della Juventus. Dopodiché, la Corte d’Appello Federale potrà fissare una nuova udienza per riprendere in mano lo spinoso caso e rivedere la sanzione.

Juventus, entro venerdì le motivazioni del Collegio di Garanzia

Insomma, ci attendono altre giornate cruciali su questo fronte e le temperature cominciano a rialzarsi. I bianconeri, dal canto loro, sperano che la vicenda possa chiudersi nel migliore dei modi e il più in fretta possibile.

Nel frattempo, Adrien Rabiot e compagni dovranno assolutamente tornare alla vittoria in Serie A, altrimenti la nave rischia di affondare. E tra un po’ riprenderà pure l’Europa League, dove la Juve punta a raggiungere l’ultimo step battendo il Siviglia in semifinale. Allegri sta sentendo sempre di più la pressione addosso, anche perché nell’ultimo periodo è tornato prepotentemente sul banco degli imputati, a causa dei reiterati passi falsi. Il momento della verità si avvicina.