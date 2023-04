Inter-Benfica, formazioni ufficiali: la scelta su Brozovic

L’Inter ospita il Benfica a San Siro nel return match dei quarti di Champions League: si parte dal 2-0 dell’andata per i nerazzurri, le scelte di Inzaghi e Schmidt

L’Inter vuole dimenticare la crisi in campionato e certificare l’accesso tra le prime quattro d’Europa, sognando la finalissima di Istanbul come ammesso anche dallo stesso Simone Inzaghi.

La squadra nerazzurra parte dal rassicurante 2-0 di Lisbona con le reti di Barella e Lukaku che hanno schiantato il Benfica nel primo round dei quarti di finale. Il tecnico piacentino ha dribblato le domande sull’esonero alla vigilia: “Sono abituato alle critiche, fanno parte della carriera di un allenatore“, ha chiosato Inzaghi che ha in testa un’Inter sulla falsariga del match di una settimana fa per il secondo atto di questa sera in un San Siro ancora una volta sold out. L’unico dubbio sostanzialmente riguarda chi tra Dzeko e Lukaku affiancherà Lautaro Martinez, con il bosniaco leggermente favorito sul centravanti di proprietà del Chelsea. Difficilmente Calhanoglu sarà in campo dall’inizio, con Brozovic a completare il trio in mediana insieme a Barella e Mkhitaryan. Nella rifinitura ad Appiano Gentile scintille tra il croato e Onana con Lukaku a fare da paciere. Lato Benfica, Schmidt crede alla remuntada e ritrova una colonna come Otamendi al centro della difesa, mentre dietro a Gonzalo Ramos il tecnico tedesco sembra orientato a riproporre l’ex Joao Mario, Rafa Silva e Aursnes.

Champions League, le formazioni ufficiali di Inter-Benfica

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. A disposizione: Handanovic, Cordaz, D’Ambrosio, Zanotti, Bellanova, Gosens, Gagliardini, Asllani, Calhanoglu, Carboni, Correa, Lukaku. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Skriniar

Squalificati: –

Diffidati: Bastoni, Dimarco, Dzeko, Lautaro Martinez

BENFICA (4-2-3-1): BENFICA (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, António Silva, Otamendi, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, Rafa Silva, João Mário; Gonçalo Ramos. A disposizione: Soares, Gomes, Verissimo, Ristic, Morato, N’Dour, Neves, Tengstedt, Schjelderup, Musa, Neres, Guedes. Allenatore: Schmidt

Indisponibili: Bah, Draxler

Squalificati: –

Diffidati: Goncalo Ramos, Florentino, Joao Mario

Arbitro: Del Cerro Grande (Spagna); VAR: Soto Grado

Inter-Benfica, dove vederla in Tv e il cammino in Champions

Inter-Benfica, match di ritorno dei quarti di finale di Champions League con fischio d’inizio al ‘Meazza’ di Milano alle 21, verrà trasmesso in esclusiva e in streaming per gli abbonati ad Amazon Prime. Nella gara d’andata i nerazzurri di Inzaghi si sono imposti per 2-0 grazie al colpo di testa vincente di Barella e al rigore trasformato da Lukaku. I meneghini nel girone avevano eliminato il Barcellona finendo alle spalle del Bayern Monaco in classifica, mentre agli ottavi Lautaro e soci avevano avuto la meglio nel doppio confronto al cospetto di un’altra portoghese come il Porto. Il Benfica nel turno precedente ha avuto la meglio senza problemi dei belgi del Bruges, nella fase a gruppi invece le ‘Aquile’ hanno conquistato il primato del girone davanti al Paris Saint-Germain ed estromettendo dalla competizione la Juventus.