Inter choc, scontro Brozovic-Onana: Lukaku li separa | VIDEO CM.IT

Scontro Brozovic-Onana in allenamento, Lukaku interviene a fare da paciere: attimi di tensione alla Pinetina

Attimi di tensione alla Pinetina nell’allenamento pre Inter-Benfica. I nerazzurri scenderanno in campo domani a San Siro per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League forti dello 0-2 ottenuto a Lisbona. Il clima però è tutt’altro che sereno.

Nel corso del torello di riscaldamento che ha coinvolto anche i portieri, non è mancata la tensione. Protagonisti Andre Onana e Marcelo Brozovic. Il portiere, uno degli uomini impegnati a recuperare palla, ha spintonato il centrocampista croato che ha reagito in malo modo. Il croato, come gesto di stizza, ha scalciato una casacchina e apostrofato il camerunense. A quel punto i compagni sono intervenuti per fare da paciere. Onana, che stava andando verso il centro del torello, dopo le parole di Brozovic si è quindi rigirato per andare faccia a faccia con il numero 77.

https://www.youtube.com/shorts/8UFCgU3g-y0

Chi si è prodigato subito a separare gli animi è Danilo D’Ambrosio, il primo a portare via Onana. Mentre Romelu Lukaku ha provveduto ad allontanare Brozovic. Quando Onana ha tentato di riavvicinarsi, lo stesso Lukaku ha allontanato il portiere del Camerun. Si respira parecchia tensione quindi ad Appiano, con la squadra vicina a raggiungere un traguardo europeo che manca da troppo tempo, anche se il momento di forma, almeno per quanto riguardano i match di campionato, non sembra essere certamente dei migliori.