DIRETTA | Inter-Benfica, la conferenza di Inzaghi LIVE

Return match dei quarti di Champions League domani a San Siro tra Inter e Benfica: le dichiarazioni alla vigilia di Simone Inzaghi

L’Inter ospita il Benfica nel return match dei quarti di Champions League. La squadra allenata da Simone Inzaghi parte dal confortante 2-0 maturato a Lisbona una settimana fa, grazie alle reti firmate da Barella e Lukaku su rigore.

Un’Inter a due facce tra Europa e campionato: in Champions vede le semifinali nel derby contro una tra Milan e Napoli, mentre in Serie A ha conquistato un solo punto nelle ultime cinque partite e sabato è crollata al ‘Meazza’ contro il Monza. Inzaghi dovrà fare a meno ancora di Skriniar, con Calhanoglu destinato a partire almeno inizialmente in panchina Rientra dal primo minuto Brozovic, in attacco è ancora ballottaggio tra Dzeko e Lukaku per affiancare Lautaro Martinez. Il tecnico nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa ad Appiano Gentile per presentare la sfida di ritorno contro il Benfica.

“E’ il secondo tempo di una partita importantissima, sarà comunque complicata per il valore dell’avversario. Sarebbe un grande traguardo essere tra le prime quattro d’Europa”.

