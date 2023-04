Messi fa tremare la Juve: torna al Barcellona e se ne porta via tre

Per tornare al Barcellona, Lionel Messi avrebbe chiesto alla società alcuni rinforzi facendo tre nomi ben precisi

In questi giorni si sta parlando in maniera insistente del futuro di Lionel Messi. L’argentino ha il contratto in scadenza con il PSG, ad ora non ha accettato la proposta di rinnovo. Vuole pensare bene, valutare le possibilità, con la Premier che resta una porticina aperta e l’Arabia Saudita pronta a fare follie. Così come la Mls, anche se ovviamente non al livello dell’Al-Hilal.

Ma la ‘pulga’ preferisce restare in Europa ancora un po’ e anche per questo la pista Barcellona acquisisce sempre più concretezza. La dirigenza blaugrana è già uscita allo scoperto, i contatti ci sono ma ovviamente bisogna discutere i termini economici e capire le reali ambizioni del club. Che al solito non passa un momento particolarmente brillante a livello finanziario. Ma la volontà pare reciproca e la fiammella non si è mai spenta. Per tornare al Camp Nou, però, Messi avrebbe già chiesto qualche acquisto al Barcellona e ovviamente tutti di matrice argentina. Ovvero tre compagni della splendida cavalcata che ha portato alla vittoria del Mondiale in Qatar. E in questo caso anche la Serie A sarebbe chiamata in causa.

Messi chiama Di Maria e altri due compagni di nazionale: li vuole per tornare al Barcellona

Il primo giocatore che Messi abbraccerebbe volentieri a Barcellona è Emiliano Martinez, portiere dell’Aston Villa tra gli eroi in Qatar. Ci sono state tante voci sul suo futuro, anche Inter e Roma sono state accostate a lui. Leo non aveva un rapporto buonissimo con ter Stegen, attuale estremo difensore blaugrana, e vorrebbe più certezze. E chi meglio del Dibu?

Un altro è invece Alexis Mac Allister, centrocampista del Brighton di Roberto De Zerbi che ha giocato un grande Mondiale. L’Inter poteva prenderlo prima dell’estate, è rimasta interessata e continua a seguirlo ma ora le condizioni economiche sono cambiate. Il classe ’98 costa parecchio, almeno 40-45 milioni, fuori dalla portata dei nerazzurri. Come riporta ‘El Futbolero’, Messi ha chiesto di rinforzare la rosa del Barcellona anche con un attaccante. E questo risponde al nome preciso di Angel Di Maria. Il Fideo e la pulga hanno un’intesa totale, hanno trascinato l’Argentina sul tetto del mondo, per l’asso del PSG il giocatore della Juve è stato il compagno con cui si è trovato meglio.

E davanti alla chiamata albiceleste di Messi, Di Maria potrebbe mettere da parte anche il passato al Real Madrid. In un momento in cui la Juventus sta provando a rinnovargli il contratto e come vi abbiamo raccontato il Fideo è disposto a restare in bianconero. Magari anche senza Champions. Il richiamo di Messi, giocare con lui in uno stadio del genere e comunque in Champions, sarebbe però difficile da non considerare.