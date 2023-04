“Stanno molto bene alla Juve”: così cambia il destino di Rabiot e Di Maria | CM.IT

Tiene banco alla Juventus il futuro di Angel Di Maria e Adrien Rabiot: gli scenari sulla possibile permanenza sotto la Mole dei due assi di Allegri

Sono al momento due i top player della Juventus, in attesa che Chiesa e Vlahovic ritrovino l’antico splendore. Angel Di Maria e Adrien Rabiot stanno trascinando la squadra bianconera nel 2023 e sono al centro del mercato considerando il loro contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

La volontà della società piemontese è chiara, coadiuvata anche dallo stesso Massimiliano Allegri. E’ l’allenatore toscano a spingere in primis per la permanenza sotto la mole dei due giocatori, fondamentali nello scacchiere tattico della ‘Vecchia Signora’. Di Maria ha svoltato in bianconero dopo il Mondiale: prestazioni da alieno e sopra la media, come dimostra la spettacolare tripletta che ha tolto le castagne dal fuoco ad Allegri nella trasferta di Nantes in Europa League. Il ‘Fideo’ campione del mondo ha aperto alla permanenza a Torino e punta a conquistare da protagonista anche la Copa America del prossimo anno. Tutto evidentemente è legato però alle vicende extra campo che attanagliano la Juve, come ha ribadito ieri a margine dell’Assemblea in Lega Calcio l’Ad Scanavino: “Stiamo già lavorando per la prossima stagione, prima dobbiamo però aspettare di vedere cosa succederà nel mese di aprile“.

Di Maria più Rabiot: arriva l’assist per la Juventus

La prima tappa fondamentale sarà la sentenza sul ricorso per l’inchiesta plusvalenze, con la decisione del Collegio di Garanzia del Coni che arriverà il 19 aprile. Da quel momento si potranno delineare meglio quale saranno gli scenari sul futuro nella prossima stagione della Juventus.

Non prima della seconda metà di aprile si affronterà quindi l’argomento rinnovo per Di Maria, idem per l’altro pezzo da novanta della rosa di Allegri che corrisponde evidentemente al nome di Adrien Rabiot. Il nazionale francese ha finalmente cambiato passo dopo annate deludenti in bianconero, risultando dominante e imprescindibile per le alchimie di Allegri. Anche per lui si aspetterà fine mese per fare il punto della situazione con la mamma-agente agente Veronique: come per Di Maria, sarà decisiva la presenza o meno nelle coppe europee (ancora meglio ovviamente se la Juve riuscisse a strappare l’accesso alla Champions League) per la permanenza del centrocampista classe ’95.

Una cosa però è certa come raccolto da Calciomercato.it: ovvero la disponibilità dei due assi di Allegri a trattare con la dirigenza per continuare il matrimonio con la ‘Vecchia Signora’. “Stanno molto bene alla Juventus”: questa la frase che circola nei corridoi della Continassa su Rabiot e Di Maria, più che soddisfatti fin qui della loro avventura sotto la Mole. In attesa di nuovi sviluppi sul fronte giudiziario, l’argentino e il francese vogliono continuare a trascinare la Juve in campo in un aprile che si preannuncia di fuoco per la squadra di Allegri.