Sentenze, Di Maria e Rabiot, annuncio Juve: “Lavoriamo già per il prossimo anno” | VIDEO CM.IT

La Juve al lavoro su più fronti, le dichiarazioni in diretta da parte della dirigenza bianconera sul futuro

Quasi al via di un mese di aprile molto importante per la Juventus, con nove appuntamenti in campo tra campionato, Coppa Italia ed Europa League e anche il fronte giudiziario sportivo. Di tutti questi temi ha parlato, all’uscita dell’Assemblea di Lega Serie A l’ad bianconero Maurizio Scanavino, con l’inviato di Calciomercato.it che ha raccolto le sue dichiarazioni.

Sui verdetti della giustizia sportiva, ha spiegato: “Vediamo a partire dalla prima sentenza, quella del 19 aprile, cosa succederà, speriamo che si risolva tutto al meglio. Siamo certamente fiduciosi, ci stiamo difendendo serenamente e attendiamo i verdetti, di più in questo momento non possiamo dire”. In chiave mercato, invece: “Il rinnovo di Di Maria e Rabiot? Stiamo già lavorando per la prossima stagione, vedremo cosa accadrà nel corso del mese di aprile che è pieno di appuntamenti importanti, innanzitutto quello di cui parlavamo prima. Poi siamo in ballo a giocarci Coppa Italia ed Europa League”.