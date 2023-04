La Champions cambia il Milan: in attacco sarà rivoluzione

Il reparto offensivo dei rossoneri è finito nel mirino. Ecco chi può arrivare e partire in estate

Dopo il pareggio contro l’Empoli, che vale una sconfitta, nel mirino della critica sono finite le riserve del Milan e in particolar modo Divock Origi e Ante Rebic.

I sostituti di Olivier Giroud e Rafael Leao, ancora una volta, non si sono dimostrati all’altezza, risultando decisivi, in negativo, nello 0 a 0 contro i toscani. I numeri del croato e del belga sono davvero agghiaccianti: tre gol per il primo, due per il secondo. Inaccettabile per due dei calciatori più pagati della rosa.

E’ evidente che questi, per Paolo Maldini e Frederic Massara, sono giorni di riflessione. Sono i giorni in cui si sta programmando il mercato. Un mercato che ha bisogno della Champions League per sistemare una volta per tutte quell’attacco, che negli ultimi anni si è affidato a due giocatori navigati ed esperti, come Zlatan Ibrahimović e Olivier Giroud, con i quali chiaramente non si può guardare al futuro.

Champions League, che chiaramente, sarà determinante, come abbiamo scritto su Calciomercato.it, per blindare una volta per tutte Rafael Leao, l’unica vera grande certezza della squadra di Stefano Pioli. Il Milan 2023/2024 vuole ripartire da lui e dal centravanti francese, che a giorni firmerà il proprio rinnovo, dopo aver detto sì ai rossoneri, come raccontato su queste pagine. Poi, tutto, è davvero un’incognita: dal discorso Zlatan Ibrahimović, che verrà risolto solo al termine della stagione, quando le parti si incontreranno per capire cosa fare, a quello relativo ai giovani in prestito.

Calciomercato Milan, da Nasti a Colombo: la situazione

A fine stagione rientreranno alla base Marco Nasti e Lorenzo Colombo. I due giovani centravanti italiani sono osservati costantemente dal Milan.

Il giocatore dell’Under 21 è fermo a quattro gol in Serie A con il Lecce, e non va in rete dallo scorso 4 gennaio. Anche per l’ex bomber della Primavera, oggi a Cosenza, sono quattro i centri, tre dei quali nell’ultimo periodo.

L’idea del Milan è quella di darli nuovamente in prestito ma se non dovesse arrivare la qualificazione in Champions League una loro permanenza in rossonero non sarebbe da escludere, soprattutto senza il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. E’ destinato a partire, certamente, invece, Marko Lazetic, che non sta entusiasmando in Austria.

Calciomercato Milan, caccia al bomber: occhi puntati in Francia

La Champions League è proprio quello che serve per permettere al Milan di regalarsi un grande bomber. L’obiettivo primario del prossimo mercato è, infatti, il centravanti da affiancare a Olivier Giroud. Chi sarà, potrà determinarlo proprio la qualificazione alla competizione europea più prestigiosa. E’ evidente, poi, che le partenze di Divock Origi e Ante Rebic, permetterebbero al Milan di mettere le mani anche su una seconda punta/esterno che possa dare il cambio a Leao.

I nomi sul taccuino sono tanti: in Italia, come raccontato su Calciomercato.it, Maldini e Massara stanno seguendo con interesse Beto dell’Udinese. Piace tantissimo anche Hojlund dell’Atalanta ma oggi è praticamente irraggiungibile.

Il Milan, però, guarda soprattutto in Francia per il bomber del futuro. Tra i nomi in cima alla lista c’è quello di Jonathan David, che il Lille è pronto a cedere. C’è da battere la concorrenza delle squadre inglesi, soprattutto dell’Arsenal. Attenzione così ai possibili incroci: un approdo a Londra del canadese, libererebbe Balogun, attaccante di proprietà dei Gunners che tanto bene sta facendo in Ligue 1, che da anni è sul taccuino del Milan. Sempre in Francia si seguono Openda, Moffi e Wahi. Altri attaccanti che piacciono ai rossoneri sono, infine, Arnautovic, in uscita dal Bologna, e Alvaro Morata, ma ad oggi non sono considerate delle prime scelte.