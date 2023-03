Milan, sprint su Beto per bruciare l’Inter | ESCLUSIVO

Il Milan cerca una punta: si spinge per Beto dell’Udinese. I rossoneri cercano di superare la concorrenza dell’Inter

Il Milan ha una priorità sul mercato, quella di prendere una prima punta. L’età, sportivamente parlando, di Giroud e di Ibra è sotto gli occhi di tutti. Da tempo gli uomini mercato rossoneri stanno seguendo diversi profili.

Quello di Norberto Bercique Gomes Betuncal, ovvero Beto, ha fatto spostare gli occhi degli osservatori rossoneri verso il Friuli e la Dacia Arena.

Beto è considerato profilo importante che può anche evolvere la propria media gol. Per ora, 27 partite, 9 gol: semplice la divisione che porta alla media. Un gol ogni 3 partite per l’attaccante portoghese con origine della Guinea Bissau.

Scatto Milan: accelerare ora per evitare il derby

Secondo quanto svelano fonti vicine alla trattativa a Calciomercato.it, il Milan sta spingendo nelle ultime settimane per evitare di cadere nella rete della concorrenza.

Non è un mistero che Beto piaccia anche all’Inter ma anche al Napoli. Se il club azzurro dovesse perdere Victor Osimhen, allora potrebbe anche guardare alla punta lusitana. Soprattutto l’Inter ha la certezza di dover andare oltre il suo attuale parco attaccanti. Sono diversi i profili che potrebbero lasciare. Anche la sponda nerazzurra dei Navigli ha fatto seguire Beto con attenzione, profilo ritenuto consono al nuovo corso.

Ecco il motivo per il quale il Milan sta lavorando più intensamente con gli agenti dell’attaccante. Uno sprint che non vuol dire, ad oggi, chiusura: di certo, però, si registra questo pressing per stringere.

Ovviamente, la destinazione è gradita per l’attaccante classe ’98 che si sente pronto al salto ed andare a giocare anche la Champions. Ovviamente, si parla di cifre importanti. L’Udinese ha pagato Beto 7 milioni dalla Portimense in avvio di stagione. Potrebbe almeno chiedere il triplo del valore pagato per tornare a realizzare plusvalenze importanti come nella storia del club bianconero.