Inzaghi incredulo: “Non lo vedo da un anno e mezzo”

È un Simone Inzaghi inevitabilmente amareggiato quello che commenta il pareggio della sua Inter sul campo della Salernitana

Non ha nulla da imputare ai suoi giocatori, ma è deluso per il risultato Simone Inzaghi che ai microfoni di Dazn ha commentato il pareggio maturato all’Arechi.

“Stasera è difficile parlare, la squadra ha fatto una partita importante due giorni dopo quella con la Juventus” ha dichiarato Simone Inzaghi commentando a caldo il pareggio sul campo della Salernitana. “Paghiamo il fatto di non riuscire a chiudere le partite, ma la squadra ci mette un impegno folle”.

Il tecnico nerazzurro prosegue: “Da allenatore mi torna difficile spiegare un pareggio dopo tutto quello che abbiamo creato. C’è grandissima delusione, soprattutto per i tifosi che anche oggi ci hanno incitato dall’inizio alla fine, ma per l’impegno alla squadra non posso dire nulla”.

Salernitana-Inter, le parole di Inzaghi

Il tecnico nerazzurro recrimina: “Abbiamo avuto tante occasioni tra pali, traverse e il miracolo di Ochoa. Non è un momento semplice per noi in campionato. Poi il calcio è così, prendi un gol del genere che non vedevo da un anno e mezzo”.

Sulle difficoltà di Lukaku: “È un momento così, non solo per Lukaku ma per tutti i giocatori offensivi. Dobbiamo lavorare meglio e portare la fortuna dalla nostra parte. Dzeko? Bisogna fare delle scelte, Lukaku e Correa mi sembravano più idonei dall’inizio, con una partita ogni tre giorni devo cercare di utilizzare più giocatori possibile”