DIRETTA Serie A, Salernitana-Inter | Le formazioni UFFICIALI LIVE

Si apre la ventinovesima giornata del campionato di Serie A, quella che porterà alla Pasqua, con la sfida tra la Salernitana e l’Inter

Dopo l’infuocata semifinale d’andata della Coppa Italia contro la Juventus, terminata sul punteggio di 1-1 all’Allianz Stadium di Torino, l’Inter torna in campo e apre la ventinovesima giornata del campionato di Serie A facendo visita alla Salernitana.

I padroni di casa, guidati in panchina dall’ex centrocampista dei nerazzurri Paulo Sousa, sono reduci dal pareggio, il quarto consecutivo, conquistato sul campo di una diretta concorrente per la salvezza come lo Spezia di Leonardo Semplici. Il terzultimo posto in classifica, attualmente occupato dal Verona della coppia Zaffaroni–Bocchetti, è adesso distante nove lunghezze. Di contro, i nerazzurri dell’allenatore Simone Inzaghi, arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta, la terza consecutiva, patita tra le mura amiche contro la lanciatissima Fiorentina di Vincenzo Italiano. Attualmente, l’Inter è al quarto posto in classifica, in coabitazione con la Roma di José Mourinho, mentre l’Atalanta di Gasperini e la Juventus di Allegri inseguono a distanza, rispettivamente, di due e sei punti. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Arechi’ di Salerno.

FORMAZIONI UFFICIALI SALERNITANA-INTER

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa, Daniliuc, Gyomber, Pirola; Bronn, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Piatek.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Lukaku, Correa.

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 71 punti; Lazio 55; Milan 51; Inter e Roma 50; Atalanta 48; Juventus* 44; Bologna e Fiorentina 40; Torino e Udinese 38; Sassuolo 37; Monza 34; Empoli 31; Salernitana 28; Lecce 27; Spezia 25; Verona 19; Sampdoria 15; Cremonese 13

*15 punti di penalizzazione

Salernitana-Inter, dove vederla in TV

Come detto, Salernitana-Inter è la prima partita valida per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A. Una sfida decisamente importante per entrambe le squadre, per obiettivi diversi: i granata per tenere a debita distanza la zona calda della classifica, i nerazzurri per blindare il quarto posto, l’ultimo utile per l’ingresso nella prossima edizione della Champions League, e cercare di rosicchiare qualche punto a chi la precede, i cugini del Milan di Pioli e la Lazio di Sarri. La partita Salernitana-Inter, in programma alle ore 17, sarà visibile in esclusiva su DAZN per gli abbonati alla piattaforma.