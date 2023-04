Non solo Inzaghi, dall’Inter ne “cacciano” tre

Ancora a secco di gol in campionato Romelu Lukaku, che sembra essere perseguitato dalla sfortuna

Qualche occasione nel primo tempo, poi la clamorosa traversa nella ripresa: altra giornata storta per Lukaku in campionato dopo quella con la Fiorentina.

Reduce dal gol decisivo in Coppa Italia contro la Juventus, Romelu Lukaku sperava di mettersi alle spalle la sfortuna che con la Fiorentina gli aveva clamorosamente negato la gioia del gol in campionato. E invece, anche nella vittoria di Salerno, l’attaccante belga ha fatto i conti con un pizzico di imprecisione e una dose non indifferente di sfortuna.

Se Lukaku e Lautaro sbagliano davanti la porta non è colpa di Inzaghi, ma a me pare chiaro che la squadra sia in totale sfiducia. Per me anche Chivu darebbe aria fresca — Federico Spinelli (@fede_spi) April 7, 2023

E Lautaro che si mangia l’ennesimo gol. Basta così. Via lui e anche Lukaku. — Giorgio Meloni (@odioicomunisti) April 7, 2023

“Se Lukaku non avesse sbagliato 2 goal sulla linea avremmo vinto.” Semi cit.#SalernitanaInter — Gianmarco Valenza (@gmvalenza) April 7, 2023

Nel primo tempo poteva chiudere la partita con un diagonale che ha fatto la barba al palo della porta difesa da Ochoa che nella ripresa ha dato continuità alla maledizione di Lukaku in campionato.

Salernitana – Inter, social scatenati su Lukaku e Inzaghi

Al 65′ l’occasione più clamorosa della partita per il belga, intervenuto in tuffo su un cross dalla bandierina, trovando la traversa ad un passo dalla linea di porta. Poi, miracolo di Ochoa sulla ribattuta ravvicinata di De Vrij. Poco dopo, tiro velenoso dell’ex Chelsea, ma c’è ancora Ochoa a dirgli di no: poi la sostituzione al termine di una partita di sacrificio, ma comunque sfortunata per il numero 9 nerazzurro.

A fine stagione Inzaghi, Correa, Lukaku out. — Andrei Stanila (@TheGreatOne1986) April 7, 2023

inzaghi out — wira (@wirapires) April 7, 2023

Social scatenati anche contro Simone Inzaghi, soprattutto dopo il gol del pari firmato da Candreva che ha allungato la striscia di partite senza vittorie in campionato per la squadra nerazzurra.