“Lukaku, è difficile”: l’annuncio a pochi minuti dal match

La semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus ha lasciato il segno: Simone Inzaghi ha parlato del momento di Lukaku

Il gol del pareggio, su rigore, nella semifinale d’andata contro la Juventus ha scatenato il caso. Romelu Lukaku, bersagliato con epiteti razzisti nel corso della partita, ha esultato verso la curva bianconera e il direttore di gara, Massa, ritenendola una provocazione, lo ha ammonito.

Essendo già stato sanzionato durante la partita, è scattato il cartellino rosso che non gli consentirà di essere in campo al ritorno allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano. Su questo, ma non solo, si è soffermato a pochi minuti dal fischio d’inizio di Salernitana-Inter l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. “Siamo in un momento, in campionato, difficile, dove i risultati non stanno seguendo le prestazioni. Dobbiamo invertire e fare risultato qui a Salerno – le sue parole a ‘Dazn’ – Avrò bisogno di tutti, visti i tanti impegni ravvicinati, oltre a squalifiche e infortuni. Lukaku? L’ho visto bene. Chiaramente, è difficile lasciarsi alle spalle l’episodio di martedì ed è dispiaciuto, perché sarebbe voluto esserci anche al ritorno. Ma si è allenato bene in questi giorni”