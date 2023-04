Juventus senza pietà: scippa Bastoni all’Inter

C’è ancora distanza tra l’Inter e Bastoni per il rinnovo di contratto. Sul difensore della Nazionale l’interesse anche della Juventus

La situazione di Alessandro Bastoni non fa dormire sonno tranquilli all’Inter, nel momento più complicato della stagione nerazzurra dopo la decima sconfitta in campionato patita tra le mura amiche di San Siro contro la Fiorentina.

Adesso per l’undici di Simone Inzaghi c’è l’ostacolo Juventus nel primo round di Coppa Italia, con il tecnico che si gioca parte del suo futuro sulla panchina interista. A tenere banco è inoltre il rinnovo del difensore della Nazionale, in scadenza di contratto tra un anno con la società di Zhang. La scorsa settimana è andato in scena un vertice tra le parti, che sostanzialmente restano ancora lontane sull’intesa per il nuovo accordo. Bastoni ambisce a un ingaggio in linea con gli altri big della rosa nerazzurra, mentre Marotta e Ausilio al momento non vorrebbero andare oltre i 5 milioni di euro a stagione rispetto ai quasi 3 milioni che il calciatore guadagna attualmente. La dirigenza di Viale della Liberazione non perde la fiducia nel riuscire a trovare una quadra nei prossimi mesi, forte anche della volontà dello stesso Bastoni di dare la priorità alla firma con l’Inter.

L’Inter trema: l’ombra della Juventus su Bastoni

C’è una paura però ad Appiano Gentile: che lo scenario per Bastoni si trasformi col tempo in uno Skriniar bis, con il centrale slovacco che dopo l’apertura al prolungamento della scorsa estate ha deciso di non continuare la sua avventura a Milano per legarsi dalla prossima stagione al Paris Saint-Germain.

E proprio il PSG – come scrive il quotidiano ‘Tuttosport’ – sarebbe una delle squadre che starebbero monitorando la situazione di Bastoni, insieme ovviamente alle big di Premier League. Se infatti l’Inter non riuscirà a trovare l’accordo col giocatore e il suo entourage, l’ex Atalanta e Parma farebbe le valigie e verrebbe ceduto al miglior offerente per non rischiare di perderlo (come per Skrinair) a parametro zero nel 2024. E alla finestra oltre alle big europee ci sarebbe anche la Juventus, già in passato interessata al classe ’99. La dirigenza bianconera avrebbe preso informazioni e sondato il terreno per Bastoni, profilo che a determinate condizioni stuzzicherebbe la fantasia della ‘Vecchia Signora’. Difficile comunque che l’Inter apra le trattative con la grande rivale per Bastoni, con l’area tecnica nerazzurra che prossimamente cercherà di accelerare per blindare il difensore all’ombra della Madonnina.