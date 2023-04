“Profonda rabbia”: bufera e dimissioni, richiesta UFFICIALE

Scontro tra il Barcellona e il presidente della Liga Javier Tebas: il club blaugrana ha avanzato una richiesta tramite un annuncio ufficiale

In Spagna continua a tenere banco la situazione alquanto complicata che coinvolge direttamente il Barcellona. Il riferimento, in tal senso, è all’ormai più che noto ‘Caso Negreira‘, che ha generato scandalo nelle scorse settimane.

I blaugrana, entrando più nello specifico, vengono accusati di aver versato circa 7,3 milioni di euro tra il 2001 e il 2018 all’ex vicepresidente del Comitato Tecnico degli Arbitri Maria Enriquez Negreira. Da qui il sospetto che molte gare in passato siano state alterate, per favorire la compagine catalana. Di recente, l’Uefa ha aperto un’indagine e il presidente Aleksander Ceferin, nelle scorse ore, ha definito questo caso come “uno tra i più gravi nella storia del calcio“. Insomma, il momento è molto delicato per il Barça, che rischia seriamente di essere escluso da tutte le competizioni europee.

Nel frattempo, la società spagnola ha pubblicato un duro comunicato contro il presidente della Liga Javier Tebas, poiché – secondo ‘La Vanguardia’ – avrebbe presentato delle prove false al pubblico ministero per incriminare i blaugrana. “Data la gravità delle informazioni apparse oggi a La Vanguardia, in cui viene specificato che il presidente della Liga Javier Tebas ha presentato prove false al pubblico ministero per incriminare il nostro club – si legge nella nota -, l’FC Barcelona desidera esprimere la sua più profonda indignazione, rabbia e sgomento“.

Caso in Spagna, Barcellona contro Tebas: “Dovrebbe dimettersi”

Il Barcellona, dal canto suo, ha avanzato una richiesta ben precisa, in seguito a questo avvenimento: “Chiediamo urgentemente si presenti in pubblico per spiegarsi. Il Barcellona, come ha ripetuto nelle scorse settimane il presidente Joan Laporta, si sente vittima di una campagna mediatica per fatti che non sono mai accaduti“.

Il club blaugrana, poi, incalza: “Il Barça non ha mai pagato gli arbitri. Questa molestia coinvolge un gruppo di media ed opinionisti con vari gradi di intenti e la Liga alimenta le fiamme dietro le quinte. Il suo presidente è andato in una sola direzione, cercare di condannarci in pubblico, prima ancora che i fatti vengano giudicati. Non avremmo mai potuto immaginare che potesse tentare di incriminare il nostro club utilizzando documenti falsi. Anche per ragioni di dignità e rispetto verso il ruolo di presidente della Liga, Tebas dovrebbe dimettersi“. Clima tesissimo.